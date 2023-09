Vor dem Amtsgericht Bad Säckingen wurde jetzt ein 63-Jähriger wegen mehrfachen Betruges und Veruntreuung zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und vier Monaten ohne Bewährung verurteilt. Es ging dabei in Summe um 150.000 Euro. Der Angeklagte hatte sich im ersten Verhandlungstag Ende August nicht geäußert. Doch beim zweiten Prozesstag brach er sein Schweigen, und es kam mehr Licht ins Dunkel.

Rückblick: Was wurde dem Angeklagten vorgeworfen?

Im Detail sollen sich die Taten zwischen 2016 und 2021 abgespielt haben. Die betroffenen Zeugen hatten dabei immer eine ähnliche Geschichte zu erzählen. Der Finanz- und Versicherungsmakler soll mit den betroffenen Kunden ein sehr enges Verhältnis gehabt haben und stellte ihnen diverse Geldanlagen vor. Daraufhin hätten die Geschädigten, wie sie bereits am ersten Verhandlungstag im Zeugenstand berichteten, Verträge mit einer mehrjährigen Laufzeit abgeschlossen und ihm das Geld auf sein privates Girokonto überwiesen. Nach der Anzeige von zwei seiner Kunden im Jahr 2021 hatte er zwar schon Rückzahlungen in fünfstelliger Höhe geleistet, dafür aber wiederum private Darlehen benutzt. Das Gericht sah hierin den Tatbestand des Betrugs und der Untreue gegeben.

Finanzielle Notlage durch Krebserkrankung der Ehefrau?

Am letzten Gerichtstermin äußerte sich auch der Angeklagten selber. Nach eigenen Angaben stamme er aus geordneten Familienverhältnissen. Schon früh habe er seinen Vater und Sohn pflegen müssen. Später sei dann die Krebsdiagnose seiner Ehefrau hinzugekommen. Den Krebs habe das Ehepaar ausschließlich mithilfe von alternativen Methoden behandelt, so der Angeklagte. Von einer schulmedizinischen Therapie, die von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt werde, habe er damals nichts gehalten, fügte er hinzu.

Hohe Ausgaben für Medikamente und Therapien

Bis zu 6000 Euro habe das Ehepaar deshalb im Monat für Medikamente und Therapien ausgegeben. Nach eigenen Angaben sei das der Start seiner finanziellen Schieflage gewesen. Seine Frau sei dann 2021 an Krebs gestorben. Dieser Schicksalsschlag sowie das unbefleckte Strafregister des Beschuldigten bildeten die Hauptpfeiler im Plädoyer seines Rechtsanwalt Patrick Steiger. Als Ahndung schlug der juristische Beistand eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten vor, damit der Angeklagte seine Schulden begleichen könne.

Staatsanwaltschaft sieht besonders schweren Betrugsfall

Die Überforderung nach dem Tod seiner Ehefrau könne man durchaus nachvollziehen, meinte Richterin Stefanie Hauser. Doch daran, dass der Beschuldigte seine Schulden begleichen wolle, glaubte sie allerdings nicht mehr. Auch die Dauer des Betrugs und die Höhe der erschlichenen Gelder sei gravierend, so die Richterin. Deshalb orientierte sie sich in ihrem Urteil an den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Diese sah bei dem Betrug sogar eine besondere Schwere. Staatsanwältin Bisegger begründete ihre Einordnung dabei mit dem großen Vermögensverlust der Betroffenen und dem gewerblichen Handeln des Angeklagten.

Staatsanwältin: Angeklagter haben auf zu großem Fuß gelebt

Der 63-Jährige habe zwar mit Schicksalsschlägen fertig werden müssen, allerdings habe er auch auf zu großem Fuß gelebt, so Bisegger. Sie berief sich dabei auf polizeiliche Ermittlungsergebnisse, die bei einer Hausdurchsuchung 2021 erfolgt waren. Das erhaltene Geld habe der 63-Jährige dabei zwar auch für seine krebskranke Frau ausgegeben, doch auch als langjährige Einnahmequelle und für Urlaube und Weine verwendet, erläuterte die Staatsanwältin.

Neben der Gefängnisstrafe muss der Angeklagte auch die Kosten des Verfahrens tragen. Ob er das Urteil anfechtet, ist noch nicht klar.