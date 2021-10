von sk

Seit Wochenbeginn sind beim Polizeipräsidium Freiburg zahlreiche Hinweise über sogenannte Anrufstraftaten aus dem Landkreis Waldshut eingegangen. Diese Anrufe treten momentan sehr gehäuft in Bad Säckingen auf. Die betrügerischen Anrufer geben sich gegenüber ihren angerufenen Opfern überwiegend als Polizisten aus und teilen mit, dass Einbrecher einen Einbruch planen und die Angerufenen die nächsten Opfer sein könnten. Man solle sein Bargeld und die Wertsachen der Polizei übergeben. Vereinzelte Betroffene melden zwar diesen Vorfall der Polizei, jedoch ist mit einer hohen Dunkelziffer zu rechnen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist es bislang in aktueller Serie zu keiner Geldübergabe gekommen. In diesem Zusammenhang ist zu erwarten, dass die betrügerischen Anrufe weiter andauern werden. Sie haben etwas Verdächtiges erlebt, stehen noch in Kontakt mit einem Polizeibeamten oder sind womöglich Opfer geworden? Melden Sie sich sofort über Notruf 110.

Und denken Sie daran: Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertsachen bitten.