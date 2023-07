Ein Doppeljubiläum steht in diesem Jahr dem DJK Bad Säckingen ins Haus. Zu feiern gibt es nicht nur den 50. Geburtstag des 1973 gegründeten Handballvereines. Am Samstag stand auch die 30. Auflage des beliebten Badmattenfestes auf dem Jahresprogramm. Nach dreijähriger coronabedinter Pause wurde das in einer abgespeckten, eintägigen Variante abgehaltene Fest seinem guten Ruf als Besuchermagnet wieder vollauf gerecht.

Elizabeth Kanitz, Gründerin des Vereins S.T.E.P Uganda, beim originellen Hairstyling. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Der Regen am Vormittag hatte beim Veranstalter und seinen knapp über 40 Helfern nur kurz für Irritation gesorgt. Angesichts voller Spielstationen, gut besuchter Stände sowie dampfender Grills und brodelnder Fritteusen zeichnete sich schon zur Mittagszeit eine zufriedenstellende Besucherresonanz ab. Entsprechend positiv fiel am späten Nachmittag auf Nachfrage der Presse die Zwischenbilanz von Jürgen Helfer vom DJK-Organisationsteam aus. „Besser hätte es gar nicht laufen können“.

Gut nachgefragt beim Badmattenfest auch das Kinderschminken. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Die Verkürzung des Badmattenfestes auf einen Tag tat dem attraktiven Angebot keinen Abbruch. Spielstationen und Informationsstände von Vereinen und Agendagruppen wie AWO, NABU, BUND, Tierschutzverein, Stadtseniorenrat, Stadtoase, Technisches Hilfswerk, Energieagentur, Stadt Bad Säckingen, S.T.E.P Uganda oder My Biggest Wish waren gut besucht.

Große Freunde an der Seilrutsche hatte der vierjährige Lion. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Eine kurzweilige Mischung aus Spiel und Information ermöglichte es Kindern wie auch Erwachsenen an wichtige aktuelle ökologische und soziale Frage- und Problemstellungen anzuknüpfen. Aspekte ökologischer Nachhaltigkeit waren sogar beim Badmatten-Flohmarkt berücksichtigt. Nach dem Motto „nicht gleich neu kaufen, sondern erst prüfen, was andere Menschen nicht mehr brauchen“, boten die Marktstände Gelegenheit zu nachhaltigem Shopping und zu so manchem guten Schnäppchen.

Der Handball durfte beim Badmattenfest des DJK Bad Säckingen natürlich nicht fehlen. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Für eine durchgehende Atmosphäre der Geselligkeit sorgten die Speisen und Getränke der DJK-Küche. Am Nachmittag unterhielt Mario Strraguzzi mit Coverversionen legendärer Rocksongs. Singer-Songwriter Julian Joist und das Eventduo Julia und Felix standen am Abend auf der Bühne. Beim Fest eines Sportvereines durfte die körperliche Betätigung natürlich nicht fehlen.

Mario Stracuzzi präsentierte beim Badmattenfest Coverversionen legendärer Rocksongs. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Das Handballturnier, eine Hüpfburg, eine Baumkletterstation, der Armbrust-Schießstand des Mittelalterstammtisches sowie die Biathlon-Schießstation des Bad Säckinger Skiclubs stießen auf großes Interesse. Wer beim Badmattenfest hoch hinaus wollte, konnte bei der Segelfluggruppe in einem Segelflieger wenigstens mal „probesitzen“.

Großer Beliebtheit bei den Kindern erfreute sich beim Badmattenfest die Hüpfburg. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Zu einer aus allen Nähten platzenden Partyzone entwickelte sich das Badmattenfest dann in den Abendstunden des Samstags. Der Höhepunkt und zugleich Abschluss eines gemütlichen Sommerabends bildete die mit viel Applaus bedachte Feuerlightshow des Zirkus Papperlapapp.

Großen Applaus spendete das Publikum für die Feuer-Lightschow des Zirkus Papperlapapp zum Abschluss des Badmattenfestes. | Bild: Hrvoje Miloslavic