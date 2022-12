von sk

Er nennt sich „der Marokkaner ihres Vertrauens“, er ist Stammgast im TV mit gefeierten Auftritten unter anderem bei „Last one Laughing“, „Nuhr im Ersten“, „Heute-Show“ und vielen Sendungen mehr, seine vielerorts ausverkauften Shows wurden von der Presse mit Lobeshymnen überhäuft. Die Rede ist vom Kabarettisten Abdelkarim. Er gastiert am Freitag, 13. Januar, im Gloria-Theater in Bad Säckingen.

Ausgezeichnet mit dem Bayerischen Kabarettpreis, dem Deutschen Fernsehpreis 2018 und der Goldenen Kamera 2020 ist Abdelkarim nun mit seinem dritten Bühnenprogramm „Wir beruhigen uns“ auf Tour. Auf seiner Suche nach Antworten bewegt sich der einzige Wahl-Duisburger der Welt in einem Alltag mit ständig wechselnden Blickwinkeln.

Abdelkarim spricht mit allen Menschen, von jung bis nicht mehr ganz so jung, von hellweiß bis dunkelschwarz, von weiblich bis männlich. So entstehen Geschichten zum Lachen, die bei ihm ab und an auch für große Fragezeichen sorgen.

Gibt es Jacken, in denen er nicht aussieht wie aus einer Sonderfolge „Aktenzeichen XY“? Warum verlernen Menschen auf einmal ihre Sprache, wenn sie Kinder kriegen? Was ist die beste Uhrzeit für einen Viralhit? Solche Fragen und viele andere Momente der Überforderung führen den Marokkaner unseres Vertrauens immer wieder zu einer Erkenntnis: „Wir beruhigen uns.“

Abdelkarim: „Wir beruhigen uns“. Am Freitag, 13. Januar, 20 Uhr im Gloria-Theater in Bad Säckingen. Eintrittskarten sind für 31 und 41 Euro erhältlich direkt im Gloria-­Theater, online (www.gloria-theater.de), übers Kartentelefon (07761/6490) sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.