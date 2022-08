von Susanne Eschbach

Zwei Bücher weniger im Monat lesen und man hat genug Zeit, das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen – vielleicht ist es nicht ganz so einfach, wie Bernhard Biendl scherzhaft zitiert. Schließlich weiß er, wovon er spricht. 2004 haben er und seine Mitstreiter den Förderkreis Stadtbücherei Bad Säckingen gegründet. Und seit dieser Zeit hatte er das Amt des Vorsitzenden inne. Das hat er in der vergangenen Hauptversammlung abgegeben.

Der Verein ist anfangs mit vielen Ideen und Aktionen in Erscheinung getreten, mit dem eigenen Logo, mit dem Kater Othello, der bunten Stadtbüchereifassade oder dem Bau der Rampe, um die Stadtbücherei barrierefrei zu gestalten. Doch seit einiger Zeit ist es ruhig geworden um den Verein. Der Grund: „Die Vorstandsmitglieder sind in die Jahre gekommen“, sagt Bernhard Biendl.

Bei der Gründung standen Biendl und sein Stellvertreter Alexander Müller noch voll im Berufsleben. Inzwischen sind sie beide im Ruhestand. „Und da verändern sich auch die Interessen“, so Biendl weiter. Will heißen: Jetzt im beruflichen Ruhestand, sind Müller und Biendl viel auf Reisen. Die Kinder leben nicht mehr vor Ort und inzwischen sind auch Enkel da, die sich auf den Besuch ihrer Großeltern freuen. Das alles kostet Zeit und deshalb haben sich Biendl und Müller in der jüngsten Hauptversammlung des Förderkreises im April, nicht mehr wählen lassen. „Die übrigen Vorstandsposten sind zum Glück weiterhin besetzt“, ist Biendl erleichtert. Doch für Vorsitz und Vize fand sich in der Versammlung keine Nachfolge.

Wegen der Bedeutung des Lesens für Bildung und Gesellschaft hat Biendl 2004 den Förderverein gegründet. Die Stadtbücherei soll in den Bereichen unterstützt werden, wo die Stadt nicht mehr einspringen kann. „Für die jährlichen Leseaktionen mussten neue Bücher angeschafft werden“, zählt Biendl auf. Es wurde auch besondere Literatur in Fremdsprachen benötigt. Überhaupt braucht es immer wieder neue Lektüre, um die Stadtbücherei auf dem Laufenden zu halten. Immer wieder war der Förderkreis an Ständen vertreten und verteilte Flyer, um auf sich aufmerksam zu machen. „Es gab Aktionen wie Autorenlesungen“, berichtet Biendl, „die Lesung in fremden Gärten oder Bücherverkaufsstände, um Geld in die Vereinskasse zu bringen.“ Auch die bekannten Bücher-Kühlschränke an vielen Plätzen in der Stadt kennt jeder.

Die Aufgaben seien auf viele Schultern verteilt, aber dennoch würden weitere benötigt, so Biendl: „Aber vor allem braucht es einen Vorsitzenden, der dem Verein wieder ein Gesicht gibt und öffentlich auftritt.“ „Der Nachfolger werde nicht ins kalte Wasser geschubst, verspricht er. Die Vorstandsmitglieder, die sich wieder zur Wahl gestellt haben, sind ebenfalls seit vielen Jahren mit dabei und kennen sich aus. „Wir haben auch immer hervorragend mit dem Team der Stadtbücherei um Leiterin Martina Huber zusammengearbeitet“, sagt Biendl.

Es ist Biendl wichtig, dass es mit dem Verein weitergeht. „Das Engagement der Stadtbücherei gehört unbedingt unterstützt“, ist er überzeugt. Und nur mit der Unterstützung durch den Förderkreis werde die Stadtbücherei auch weiterhin in der Lage bleiben, die vielfältigen Aktionen vor allem für die jungen Leser anzubieten. „Es wäre schön, wenn auch wieder Autorenlesungen in der Bücherei stattfinden könnten“, wünscht sich der frühere Vorsitzende. „Doch dazu wird leider immer Geld benötigt“.