von sk

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurden im DRK-Bad Säckingen fünf neue Notfallsanitäter und Notfallsanitäterinnen begrüßt. Diese haben alle Ende September mit Erfolg ihr Staatsexamen abgelegt. Aus den ehemaligen Auszubildenden wurden nun die dringend benötigten Fachkräfte für die Notfallrettung.

Bad Säckingen Hospiz soll sterbenden Menschen auch im Landkreis Waldshut den letzten Weg erleichtern Das könnte Sie auch interessieren

Peter Hofmeister, Kreisvorsitzender des DRK, wünschte ihnen, nach den drei anstrengenden Ausbildungsjahren einen erfolgreichen Start in den Beruf. Das alle Azubis den Kreisverband als künftigen Arbeitgeber gewählt haben, sieht er als starkes Zeichen für die gute Arbeit, die von allen Beteiligten hier geleistet wurde.

Die Kreisgeschäftsführerin, Petra Naylor, betonte die Wichtigkeit des Berufs für die Bevölkerung, nicht nur in Zeiten der Pandemie: „Als guter Arbeitgeber werden wir auch immer ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöte haben.“

Die Ausbildung

Die Ausbildung zum Notfallsanitäter dauert drei Jahre. In dieser Zeit wird abwechselnd Unterricht an einer Berufsfachschule für den Rettungsdienst im Wechsel mit praktischen Einsätzen in Kliniken und Rettungsdiensten besucht. Am Ende absolvieren die künftigen Notfallsanitäter ein mehrtägiges Staatsexamen in dem theoretische, praktische Grundlagen geprüft werden. Der DRK-Kreisverband Säckingen bietet im Landkreis Waldshut jährlich sechs Ausbildungsplätze an.