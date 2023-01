von Susanne Schleinzer-Bilal

Ein voller Erfolg gewesen ist das Benefiz-Neujahrskonzert zugunsten des Vereins Kinderfüße brauchen Hilfe in der evangelischen Stadtkirche in Bad Säckingen. Die neun Streicher von Musica Marveglia (auf deutsch: Musik und Neugier) aus Deutschland, den USA, Großbritannien, der Schweiz und Österreich haben das Publikum sofort in ihren Bann gezogen.

Dirk Thümmler, Fußchirurg am Orthopädischen Zentrum in Bad Säckingen, und einer von zwölf Fußchirurgen, die regelmäßig nach Indien gehen, um Kinder mit Fuß-Deformationen zu helfen, brachte es auf den Punkt: „Das war großartig und ich freue mich, dass die Musiker von Musica Marveglia für das Projekt einen Beitrag leisten.“

Vor einem begeisterten Publikum spielten die Musiker von Musica Marveglia am Neujahrstag in der evangelischen Kirche in Bad Säckingen. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Auch die anderen zahlreichen Zuhörer waren restlos begeistert. Immer wieder hörte man aus dem Publikum: „Toll!“, „Wow!“ und ähnliche begeisterte Kommentare. Das Konzert war in der Tat ein akustischer Hörgenuss von der ersten bis zur letzten Minute. Zum Auftakt spielten die neun Streicher Edvard Griegs reizvolle Suite „Aus Holbergs Zeit“, Op. 40, die tänzerische, verspielte Elemente in sich vereinte.

In Giuseppe Sammartinis Concerto F-Dur glänzte dann eine der Musikerinnen auf der Flöte, mit der sie das Cello ablöste. Bezaubernd und virtuos unterstrich und begleitete die Flöte das Spiel der Streicher und verlieh dem Stück eine exquisite Note. Leichtfüßig und zart sprang das Instrument von Note zu Note und verlieh dem Part der Streicher, die teilweise behäbig und gemäßigt daher kamen, eine fröhliche, leichte Note.

Das letzte Stück war dann Niels Wilhelm Gades Streichoktett Op. 17, ein elegantes, zartes Stück, zwischendurch melancholisch, das die Zuhörer wie ein warmer Frühlingstag einhüllte und mit fulminanten Schlussakkorden punktete.

Stürmischer Applaus setzte den Schlusspunkt unter ein wunderbares Konzert, das sowohl mit der Auswahl der Stücke, als auch mit dem Können der Musiker eindrucksvolle Akzente gesetzt hatte. Dass die Musiker Spaß dabei hatten, war indes unüberhörbar.

Da sie aus verschiedenen Ländern der ganzen Welt kommen – eine der Musikerinnen stammt allerdings aus Bad Säckingen – spielen sie immer, so sagen sie, mit denjenigen Musikern, die gerade vor Ort sind. „Von Anfang an war es uns ein Anliegen, das weiterzureichen, was uns das gemeinsame Musizieren gibt und wir sind glücklich darüber, dies 2022 bei verschiedenen Gelegenheiten umgesetzt haben zu können“, sagten die Musiker.

Auch beim diesjährigen Neujahrskonzert ist ihnen das in vollem Umfang gelungen.