Bad Säckingen – Vor einigen Tagen sind die Kinder an St. Martin mit ihren leuchtenden Laternen durch die Städte und Dörfer gezogen, die traditionellen St. Martins-Lieder wurden gesungen, St. Martins-Feuer entfacht. Der heilige Martin, der als römischer Soldat in einer kalten Winternacht seinen Mantel mit einem armen Bettler teilte, soll uns Vorbild sein für Großzügigkeit, Mildtätigkeit und Nächstenliebe.

Diese Eigenschaften schrieb man in Säckingen im Jahr 1930 auch dem Ehepaar Albert und Agatha Gersbach zu. Mit einem namhaften Betrag hatten die Beiden damals den Erweiterungsbau des Säckinger Krankenhauses stark unterstützt. Der Anbau war dringend gewünscht, unter anderem zur Einrichtung einer Entbindungsstation und zur Erhöhung der Bettenzahl, aber die Finanzierung war in der Zeit der Weltwirtschaftskrise eine große Herausforderung für die Stadt.

Albert Gersbach war 1852 in Säckingen geboren worden und wanderte später nach Nordamerika aus. In Texas baute er gemeinsam mit seiner Frau Agatha, geborene Winkler, eine große Farm auf und kam zu einigem Wohlstand. Doch im Alter zog es die Gersbachs an den Hochrhein zurück, sodass sie sich in den 1920er-Jahren in Säckingen niederließen. Sein Vermögen setzte das Ehepaar nun beim Krankenhausbau zum Wohle seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger ein.

Zum Dank für diese Unterstützung der Allgemeinheit verlieh der Gemeinderat den Eheleuten Albert und Agatha Gersbach am 26. Februar 1930 das Ehrenbürgerrecht der Stadt Säckingen. Der Ehrenbürgerurkunde wurde eine Abbildung beigegeben, die den heiligen Martin mit dem Bettler zeigt. Das Aquarell malte der Säckinger Künstler Emil Gysin (1883 bis 1967). Mit dieser Darstellung wurde die großherzige Spende des Ehepaars Gersbach eindrucksvoll in Beziehung gesetzt zu der Nächstenliebe des heiligen Martin.

Ihre letzten Lebensjahre verbrachten Albert und Agatha Gersbach im sogenannten Pfründhaus (St. Josefshaus der Awo). Albert Gersbach starb am 9. Mai 1934, seine Ehefrau am 2. Dezember 1936. Die Albert-Gersbach-Allee erinnert heute noch an den großzügigen Spender. Das Krankenhaus in Bad Säckingen wurde allerdings zu Beginn der 1980er-Jahre abgebrochen.