„Glück – Was macht mich glücklich?“ Unter diesem Motto fand am Freitag im Rahmen der interkulturellen Woche ein „World-Café“ statt. Eingeladen hatten der Caritas-Verband Hochrhein und das Diakonische Werk. Petra Hauser machte in ihren Eingangsworten darauf aufmerksam, dass es Bürgermeister Guhl zu verdanken ist, dass die interkulturelle Woche seit zwei Jahren in Bad Säckingen stattfindet. World für Welt, denn Menschen aus mindestens acht Nationen waren anwesend.

In vier Gruppen zu vier Themen (Erinnerungen, Aktivitäten, Essen und Farben) erörterten die Teilnehmer, was sie glücklich macht. An verschiedenen Tischen war dazu einiges aufgebaut, inklusive Materialien zum Schreiben. Beispielsweise war das Wort Erinnerung in verschiedenen Sprachen auf Zetteln geschrieben und lag auf einem Tisch. Sehr unterschiedlich waren die guten Erinnerungen der Teilnehmer – sei es die Freude, als Kind Freunde an der Schule zu treffen oder überhaupt zur Schule gehen zu können.

„Als ich das Abitur geschafft habe, war das mein Lieblingstag“, sagte eine Frau aus Syrien. Ein anderer Teilnehmer nannte die Ankunft in Deutschland. Bei den Aktivitäten standen Gegenstände wie ein Spielzeugauto, ein Kaufladen oder ein Ball auf dem Tisch. Auch hier gab es ganz unterschiedliche Definitionen von Glück, wie Meditation, lesen oder Arbeiten mit Elektronik.

Beim Thema Essen waren Kärtchen mit Gerichten zu sehen. Es ging nicht nur um das Lieblingsessen, sondern auch darum, ob man gerne kocht. „Kochen macht mich glücklich“, sagte eine Frau. Ein Mann sagte, dass sein Heimatort für Döner bekannt ist. Nirgends habe er bisher einen so guten Döner bekommen. Beim Thema Farben standen ein Farbkasten und Krepppapier in verschiedenen Tönen auf dem Tisch.

Hier waren es vor allem die Naturfarben, die die meisten glücklich machten, wie Farben der Sonne. Doch auch einige Farben von Räumen, an die man sich erinnert, wurden genannt. Zu bemerken war, dass es einiges in der Welt gibt, das überall gleich ist, bei denen die Menschen ähnlich reagieren. Allerdings wurde auch deutlich, dass für uns Deutsche viele Dinge selbstverständlich sind, die andere nicht haben, wie der Zugang zur Bildung.