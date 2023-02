Bad Säckingen vor 5 Stunden Beim Trompeterlauf gibt‘s für frühe Anmeldung eine Belohnung Große Bad Säckinger Laufveranstaltung am 20. Juli mit einigen Neuerungen. Für Kinder, Jugendliche und Familien wird die Teilnahme günstiger als bisher. Die Anmeldung ist ab 1. März möglich.

Am Trompeterlauf 2022 in Bad Säckingen nahmen 1250 Läufer teil. Am 20. Juli startet die 17. Ausgabe. | Bild: Rank, Marion