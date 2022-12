von Susanne Eschbach

Wer wagt, gewinnt. Gewinnspiele sind nicht so sein Ding. „Ich gewinne ja sowieso nicht“, ist Jonas Krämer aus Albbruck der Meinung. So nahm seine Lebensgefährtin Jana Ruch das Ruder kurzerhand in die Hand. Und das mit Erfolg. Denn Jonas Krämer ist der diesjährige Hauptgewinner bei der zwölften Ausgabe des großen Weihnachtsgewinnspiels von SÜDKURIER, SK-ONE und Hochrhein Anzeiger. Der 25-Jähriger reist für 15 Tage nach und durch Kuba. Das war der Hauptpreis in diesem Jahr im Wert von 5000 Euro und ist vom Reisebüro Bad Säckingen sowie dem SÜDKURIER-Medienhaus gesponsert worden.

„Ich wollte unbedingt die Reise nach Kuba gewinnen“, war der Ansporn von Jana Ruch. Doch ihren Lebensgefährten Jonas Krämer konnte sie nicht dazu überreden, ebenfalls Rubbellose für das Weihnachtsgewinnspiel zu aktivieren. So nahm sie das Schicksal in die Hand und hat insgesamt zehn Lose im Internet aktiviert. Teilweise auf ihren, aber auch auf den Namen ihres Lebensgefährten. Mit Erfolg. Mit Bürgermeister Alexander Guhl als Glücksfee ist Jonas Krämer als Gewinner des Hauptreises gezogen worden.

Die erste Fernreise

Während sich der junge Mann, von Natur aus eher zurückhaltend, sich entsprechend still freut, ist seine Lebensgefährtin völlig aus dem Häuschen. Ihr Wunsch ist in Erfüllung gegangen und sie darf Jonas Krämer auf der Reise nach Kuba begleiten. Und die Familien den Paares freuen sich mit ihnen. „Sie haben es uns erst gar nicht geglaubt“, erzählt er. „Sie dachten, wir würden ihnen einen Bären aufbinden“.

Aber als dann der Brief von SK-ONE aus Bad Säckingen in die Wohnung in Albbruck flatterte, waren alles Zweifel ausgeräumt. Bisher sind der Fachinformatiker und die Verwaltungsangestelle noch nie so weit verreist. „In diesem Jahr waren wir in Italien“, erzählt er. Hin und wieder sind die Beiden auch unterwegs in den Fußballstadien, wenn der FC Augsburg, die Lieblingsmannschaft des Albbruckers, auf dem Platz steht. Aber Kuba wird eindeutig der Höhepunkt im neuen Jahr für das junge Paar sein.