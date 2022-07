von Susanne Eschbach

Zum ersten Mal wurde in Bad Säckingen das Sommerferienprogramm nicht auf ehrenamtlicher Basis, sondern von der Stadtverwaltung organisiert. Auch das Kinder- und Jugendhaus Altes Gefängnis ist mit dabei. Während sich das Angebot des Tourismus- und Kulturamtes auf verschiedene Tage verteilt, bietet das Kinder- und Jugendhaus gleich zweimal eine ganze Woche mit zuverlässiger Betreuung in der Zeit von 8 bis 17 Uhr an (siehe Infokasten). Damit sollen berufstätige, aber auch alleinerziehende Eltern in der Ferienzeit unterstützt werden.

Der Wunsch des Tourismus- und Kulturamts bestand schon lange, ein eigenes Ferienprogramm zu ermöglichen. In den vergangenen Jahren hat diese Aufgabe ehrenamtlich Michael Lafon übernommen. In diesem Jahr war ihm das leider nicht möglich, weshalb jetzt das Tourismus- und Kulturamt kurzfristig eingesprungen ist. „Wir haben unser Programm in gerade mal vier Wochen auf die Beine gestellt“, so die stellvertretende Leiterin des Tourismus- und Kulturamtes, Martina Kupczynski. Die Organisation übernommen hat Michelle Morel, die gerade ein Duales Studium im Tourismus- und Kulturamt absolviert. „Das Programm richtet sich an Eltern und Kinder“, sagt sie. Denn im Gegensatz zum Programm im Kinder- und Jugendhaus, gibt es bei den einzelnen Programmen keine gesonderte Aufsichtsperson.

Bereits am Freitag, 29. Juli, startet das Ferienprogramm. Gemeinsam mit dem Trompeter Melanie Bächle begeben sich die Kinder auf eine kurzweilige Entdeckungsreise. Am Freitag, 19. August, wird die Zeitreise wiederholt. Auch am Dienstag, 2. August, geht es auf Exkursion. Stadtförster Gabriel Hieke erkundet gemeinsam mit Kindern den Stadtwald. „Stark, mutig und glücklich“, verspricht Yoga mit Kindern am 2., 9.,16. und 30. August. Am Freitag 5. und 12. August, können die Kinder in den Kletterwald Hochempor. „Dazu ist allerdings zu eigentlichen Anmeldung auch eine zusätzliche Einverständniserklärung der Eltern notwendig“, betont es Martina Kupczynski.

Kinder- und Jugendhaus Kinder, die eine ganze Woche mit Piraten oder mit Drachen, Zwergen und Zauberern verbringen möchten, sollten sich fürs Ferienprogramm des Kinder- und Jugendhauses Altes Gefängnis anmelden. In der Zeit vom 8. bis 12. August dreht sich alles um Seeräuber, vom 15. bis 19. August können die Kinder in eine Zauberwelt eintauchen. Betreut werden sie im Kinder- und Jugendhaus in der Zeit von 8 bis 17 Uhr, das Programm mit Basteln, Spielen, Filmen und Rätselaufgaben läuft von 9 bis 16 Uhr. Wer am Ferienprogramm im Kinder- und Jugendhaus mitmachen möchte, kann sich direkt beim Kinder- und Jugendhaus anmelden (07761/3610 und mail@altesgefaengnis.de).

Blumen pflanzen dürfen die Kinder am Donnerstag, 11. August, gemeinsam mit den Mitarbeitern der Stadtgärtnerei. Im Rahmen des Kino Open Air wird am Freitag, 12. August, der Familienfilm „Encanto“ gezeigt. Bei einer Schlossrallye wird am 19. August und 2. September ein echter Schatz gehoben. Mit einer Minidisco am Dienstag, 23. August, neigt sich das Sommerferienprogramm dem Ende zu.

Anmeldung und weitere Informationen direkt beim Tourismus- und Kulturamt (07761/568 30 und tourismus@badsaeckingen.de).