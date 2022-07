von Susanne Eschbach

Heute gehen in der Innenstadt von Bad Säckingen voraussichtlich rund 1000 Läufer beim Internationalen Trompeterlauf an den Start. Dies sind ein Drittel weniger als vor der zweijährigen Corona-Zwangspause. Die Innenstadt ist ab 16 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Umleitungen werden ausgewiesen.

Um 17.25 Uhr gibt der Trompeter von Säckingen in der Steinbrückstraße mit seinem Instrument das Startsignal für den Bambinilauf. Es folgen die Schüler der verschiedenen Jahrgänge. Um 18.35 Uhr beginnt der Jugendlauf, dem um 19 Uhr der Staffel- und um 19.25 Uhr der Fitness- und Teamlauf folgen. Um 20.15 Uhr ist es dann Zeit, die 6190 Meter lange Strecke in sechs Runden für die Läufer des Grand Prix freizumachen. Als Stargast beim Lauf mit dabei, ist der frischgebackene Senioren-Weltmeister über 3000 Meter Hürden, David Kiefer.

David Kiefer vom TV Bad Säckingen und Senioren-Weltmeister über 3000 Meter Hindernis nimmt ebenfalls am Trompeterlauf teil. Bild: Ralf Görlitz | Bild: Ralf Görlitz

Eine große Lauf-Party wünschen sich die beiden Hauptorganisatoren der Veranstaltung, Holger Ahlers und Roland Sens. Denn der Spaß soll nicht nur bei den Läufern selbst, sondern vor allem beim Publikum im Vordergrund stehen. Denn über Mangel an Publikum konnte sich die beliebte Laufveranstaltung mitten in der Innenstadt von Bad Säckingen noch nie beklagen.

Damit sich die Gäste auch in diesem Jahr noch wohler fühlen, haben die Veranstalter ein paar Verbesserungen vorgenommen. So wird es in der Innenstadt neben der Gastronomie weitere und mehr Imbissmöglichkeiten geben. Zwischen dem Münster und Foto Forstmeyer stehen verschiedene Imbisswagen. Bereits ab 16 Uhr dürfen sich die Besucher auf den Kuchenverkauf der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule auf dem Rudolf-Eberle-Platz vor dem Kursaal freuen. Nach den Läufen um 21 Uhr, gibt es auf der Bühne auf dem Münsterplatz eine Fitness-Show mit Songüls Fitness.

Bild: SK-Grafik

Wer sich kurz entschlossen auch an einem der Läufe beteiligen möchte, hat ab 16.30 Uhr bis eine Stunde vor dem Start des jeweiligen Laufs die Gelegenheit, sich direkt beim Wettkampfbüro im Foyer des Kursaals anzumelden. Mitmachen darf nämlich jeder. „Für Kinder, Jugendliche, Schüler, Eltern und natürlich alle Erwachsenen gibt es jeweils maßgeschneiderte Läufe, damit auch da der Spaß nicht auf der Strecke bleibt“, betont es Holger Ahlers. Vor jedem Lauf kümmert sich Fitness-Trainerin Songül Yildirim am Startpunkt oberhalb der Steinbrückstraße um das Warm-up.

Trompeterlauf Seit 2018 firmiert der frühere Altstadtlauf als Trompeterlauf. Die Benennung erfolgte in Anlehnung an die Hauptfigur in Viktor von Scheffels 1854 erschienenem Versepos „Der Trompeter von Säckingen“ und soll den Bad Säckinger Altstadtlauf von anderen Altstadtläufen unterscheiden. Der erste Altstadtlauf wurde im Sommer 2005 mit über 1000 Läufern abgehalten. 2019 wurde mit 1500 Läufern ein Teilnahmerekord erzielt. 2020 und 2021 fiel der Trompeterlauf wegen Corona aus.

Für uns steht die Sicherheit der Läufer und des Publikums im Vordergrund“, so Ahlers weiter. Insgesamt 150 Helfer sind während der Veranstaltung im Einsatz. Hinzu kommen noch Mitglieder des DRK. Damit die Läufer auf der Strecke einen kühlen Kopf bewahren, werden die Mitglieder entlang der Strecke stehen und die Teilnehmer mit einem Sprinkler abkühlen. Eine weitere Abkühlung erwartet die Besucher dann beim Zieleinlauf. Dort werden sie von den Mitarbeitern der Stadtwerke mit Wasser und einer weiteren Dusche versorgt.

Ein Laufshirt wird es in diesem Jahr allerdings keins geben. „Wir haben erst im Mai entschieden, dass der Lauf stattfindet und das war zu knapp für die Shirts“, bedauert Ahlers.