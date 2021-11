von Susanne Eschbach

Die elfte Ausgabe des großen Weihnachtsgewinnspiels von Pro Bad Säckingen, SÜDKURIER und Hochrhein Anzeiger ist bereits in vollem Gang. Momentan wird fleißig eingekauft und Lose im Internet aktiviert. Denn Mitmachen lohnt sich. Auch in diesem Jahr winken zahlreiche Preise im Gesamtwert von mehr als 20.000 Euro. Der Hauptpreis in diesem Jahr ist eine Sieben-Nächte-Kreuzfahrt mit TUI Cruises für zwei Personen nach Dubai und in den Oman im Gesamtwert von 5000 Euro.

Die Preise

Gestiftet haben den Hauptpreis das Reisebüro Bad Säckingen und das SÜDKURIER Medienhaus. Der Gewinner darf sich mit einer Begleitperson auf Dubai, Abu Dhabi, den Oman und Katar freuen. Außerdem winken 13 weitere Sachpreise und 112 Gutscheine im Wert von 50 und 100 Euro. Noch bis Montag, 20. Dezember, wird jeder Einkauf in einem der am Gewinnspiel teilnehmenden Geschäfte in Bad Säckingen mit einem Rubbellos belohnt. Dabei spielt es keine Rolle, wie viel in der Einkaufstasche landet und wie hoch der Preis ist.

Je öfter in Bad Säckingen eingekauft wird, desto mehr Rubbellose können gesammelt und aktiviert werden. Pro Woche kann jeder Teilnehmer 25 Lose ins Gewinnspiel einbringen. | Bild: Susanne Eschbach

Dubai ist die Stadt, die Tradition und Moderne miteinander verbindet: Ultramoderne Wolkenkratzer, vielfältige Shoppingmöglichkeiten und die alten Viertel mit dem Gold- und Gewürzmarkt. In Abu Dhabi steht eine Wüstensafari oder eine Tour über die Formel-1-Strecke Yas Marina Circuit an. Weitere Sehenswürdigkeiten, wie die beiden portugiesischen Festungen Al Jalali und Mirani aus dem 16. Jahrhundert oder die große Sultans-Qabus-Moschee, gibt es zu besichtigen.

Der Ablauf

Wird das Feld auf dem Los freigerubbelt, erscheint ein individueller einmaliger Code. Im Internet (rubbellos.suedkurier.de) kann der Code in Verbindung mit der E-Mail-Adresse sowie dem Namen und der vollständigen Adresse eingegeben werden. Damit ist dieses Los aktiviert und nimmt an den Zwischenverlosungen sowie an der Hauptverlosung teil. Es kann pro Gewinnspielwoche mit maximal 25 Glückscodes pro Person teilgenommen werden. Auf dieser Internetseite sind auch alle teilnehmenden Geschäfte aufgelistet, zudem gibt es weitere Informationen zum Gewinnspiel.

Die Gutscheine

Die ersten Gutscheine sind bereits verlost. Doch am Montag, 6. Dezember, gibt es im Rahmen einer weiteren Zwischenverlosung die nächste Gelegenheit dazu. Insgesamt liegen 85 Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro und 27 Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro bereit. Nach der Zwischenverlosung wandert jedes Los zurück in den Topf für die digitale Hauptverlosung der Sachpreise. So hat jedes Los die Chance auf den Hauptgewinn oder die weiteren Sachpreise.