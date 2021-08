von Michael Gottstein

„24 Jahre, das hat nicht einmal die Bundeskanzlerin geschafft“, sagte Wahlleiter Franz Schwendemann in der Hauptversammlung des Freundeskreises Näfels/Glarus Nord, als er den Mitgliedern den Nachfolger für den scheidenden langjährigen Vorsitzenden Winfried Ays präsentierte. Knut Nesselhauf hatte sich im Vorfeld bereiterklärt, die Leitung zu übernehmen. Er wurde, wie alle Bewerber, einstimmig gewählt.

Der Vorstand des Freundeskreises Näfels/Glarus Nord (von links): Ursula Schöneich, Günter Schöneich, Klaus Mutter, Jürgen Huber, Marina Bartsch, Knut Nesselhauf und Winfried Ays. | Bild: Michael Gottstein

Weit mehr Gäste als bei Versammlungen üblich, waren gekommen. Der Gemeindevizepräsident von Glarus Nord, Bruno Gallati, und der Vorsitzende des Vereins „Freunde von Bad Säckingen“, Peter Neumann, sowie Bürgermeister Alexander Guhl dankten dem Verein und dem scheidenden Vorsitzenden für die Verdienste. Sie sagten, dass aller Digitalisierung zum Trotz die Begegnung von Menschen das wichtigste Element in einer Städtepartnerschaft sei.

Auch Schriftführer Klaus Mutter kandidierte nicht mehr, beide bleiben aber dem Vorstand als Beisitzer erhalten. Neue Schriftführerin ist Ursula Schöneich, bestätigt wurden der stellvertretende Vorsitzende Gabriel Hieke und Kassierer Jürgen Huber. Neue Beisitzer sind Günter Schöneich und Marina Bartsch, verabschiedet wurden Herbert Hölderle und Ursula Ofteringer.

Die Satzung wurde geändert, um sich den geänderten politischen Verhältnissen in der Schweizer Partnergemeinde anzupassen: Weil Näfels 2011 mit sieben anderen Orten in der Gemeinde Glarus Nord aufgegangen ist, wurde die Vereinsbezeichnung „Freundeskreis Näfels“ um den Namen der Fusionsgemeinde ergänzt.

Der neue Vorsitzende Knut Nesselhauf ist 65 Jahre alt und gehört dem Freundeskreis seit 14 Jahren an. Er bat die Mitglieder, bei ihren Kindern und Enkeln für den Verein zu werben, denn eine Verjüngung sei erwünscht. In diesem Jahr konnte der Freundeskreis nicht viel unternehmen, doch nun hofft er, dass im Herbst eine Wanderung stattfinden darf. „Wenn es irgendwie geht, würden wir 2022 gerne wieder unser normales Jahresprogramm anbieten – das besteht aus dem Fridolinsfest, dem Fahrtstag in Näfels, dem Sommerausflug, dem alle zwei Jahre stattfindenden Sommerfest und der Herbstwanderung“, sagte Nesselhauf.

Winfried Ays hielt Rückblick. 1988 begründeten der Näfelser Gemeindepräsident Fridolin Hauser und Bürgermeister Günther Nufer die Partnerschaft, und 1997 wurde der Freundeskreis Näfels gegründet, um die politische Verbindung auf eine zivilgesellschaftliche Basis zu stellen. Zu den Höhepunkten zählten die Heimattage 1997 in Bad Säckingen, als man die Zinsabgabe von Näfels an das Kloster Säckingen nachspielte.

Eine Besonderheit war auch das Fridlini-Symposium 2008 mit Ausstellungen und Vorträgen über den in beiden Orten verehrten Heiligen und seinen Biografen Balther von Säckingen. Im Jahre 2010 wurde die vom Schriftsteller Walter Böniger und dem Komponisten Franz Regli geschriebene Kantate Sankt Fridolin in Näfels uraufgeführt, ein Jahr später erfolgte die Aufführung im Bad Säckinger Münster. Im selben Jahr wurde der Verein „Freunde von Bad Säckingen“ gegründet, der derzeit mehr als 50 Mitglieder zählt.