Schnäppchenjäger aufgepasst, es ist wieder SÜDKURIER-Flohmarktzeit. Am Samstag, 30. September, darf auf der Wiese gegenüber der SÜDKURIER-Lokalredaktion gestöbert und gekauft werde. Insgesamt stehen 75 Stellplätze zur Verfügung, einige wenige sind noch frei. Anmeldungen werden ab sofort angenommen. Bei mehr Interessenten als Plätzen werden die Standnummern verlost. Die Teilnahme ist kostenfrei und gilt ausschließlich für Abonnenten der gedruckten SÜDKURIER- Zeitung oder unserer Online-Ausgabe.

Also ab in den Keller oder auf den Speicher und wühlen, ob sich noch ein „Schätzchen“ findet, das zwar selbst nicht mehr benötigt, aber irgendwo sicher noch gute Dienste leisten kann. Die familiäre Atmosphäre wird von Besuchern und Standbetreibern gleichermaßen geschätzt. Der Flohmarkt dauert von 8 Uhr bis 16 Uhr. Am Flohmarkt sind keine gewerblichen Anbieter zugelassen. Die Aerobic-Frauen des RSV Wallbach verwöhnen die Gäste mit Gegrilltem, Kaffee und selbst gebackenem Kuchen.

Bewerbungen um einen Standplatz beim SÜDKURIER-Flohmarkt am Samstag, 30. September können ab sofort ausschließlich per Mail an die Mailadresse hochrhein.aktion@suedkurier.de abgegeben werden. Neben dem vollständigen Namen, der Adresse und einer Telefonnummer ist die Nummer des Abonnements wichtig. Bereits ab 6 Uhr am Veranstaltungstag kann mit dem Aufbau begonnen werden.