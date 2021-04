von Thomas Wehrli

Es waren gute Nachrichten für den Arbeitsplatz Fricktal: Novartis wird noch im zweiten Quartal, also noch vor Ende Juni, mit der Abfüllung des Corona-Impfstoffs von Pfizer/Biontech im Werk in Stein beginnen. Das Engagement ist vorerst auf zwei bis drei Jahre befristet. Für die Anpassung der Produktionsanlagen in Stein hat das Pharmaunternehmen rund fünf Millionen Franken investiert.

Die Anlagen benötigen auch Personal – zusätzliches Personal, wie Konzernsprecher Satoshi Sugimoto letzte Woche der AZ bestätigt hat: „Da wir über ein erhebliches zusätzliches Produktionsvolumen sprechen, wird der Aseptik-Standort in Stein zusätzliche Ressourcen benötigen.“ Die genauen Zahlen würden derzeit evaluiert und abgestimmt. „Unsere Absicht ist es, zusätzliche Stellen mit internen Mitarbeitenden zu besetzen“, so Sugimoto. Dabei will sich der Kontern „stark auf die von der laufenden Restrukturierung betroffenen Mitarbeitenden aller Standorte im Rheintal konzentrieren“.

Abbau von mehr als 2000 Stellen in der Schweiz

Es waren in der Tat ganz schlechte Nachrichten, die Novartis im September 2018 für den Werkplatz Schweiz bereit hielt: Der Pharmamulti kündete da den Abbau von insgesamt 2150 Positionen bis Ende 2022 an, 700 am Standort Stein. Netto sind es laut Sugimoto 1700 Positionen. Der Sozialplan sieht dabei vor, dass die Kündigung vier Monate vorher angekündigt wird und dass die Mitarbeitenden in der eigentlichen Kündigungsfrist von sechs Monaten bezahlt freigestellt werden. Bisher wurden laut Sugimoto konzernweit intern 1684 Ankündigungen ausgesprochen.

Der Mediensprecher lässt zumindest eine leise Hoffnung aufkeimen, wenn er nachschiebt: „Aus heutiger Sicht kann jedoch noch keine Aussage getroffen werden, ob die jüngsten Veränderungen, insbesondere die vorübergehende Unterstützung in der Impfstoffherstellung am Standort Stein, einen namhaften Aufschub von Restrukturierungen für spezifische Positionen zu Folge haben wird.“

Am Standort Stein wurden im Zuge der Restrukturierung 224 Stellen abgebaut. Bislang hat der Konzern 125 Kündigungen ausgesprochen, 101 davon als Frühpensionierungen. Aktuell befinden sich laut Sugimoto 34 Mitarbeitende in gekündigter Stelle, 27 von ihnen werden frühpensioniert.

Derzeit befinden sich zudem 112 Mitarbeitende – davon 54 Frühpensionierungen – in der viermonatigen Phase der Vorankündigung. Ein Teil von ihnen könnte nun durch das Engagement in der Impfstoffproduktion zumindest befristet doch noch eine neue Aufgabe innerhalb des Konzerns finden.

Der Sozialplan beinhaltet neben der Verpflichtung zur viermonatigen Vorankündigung und zur sechsmonatigen Kündigungsfrist bei Freistellung eine Unterstützung durch Coaching und Weiterbildungen – „zur Erhöhung der Chancen, intern oder extern eine neue Stelle zu finden“, so Sugimoto.

Besonders die neu implementierte interne Stellen­vermittlung für spezifische befristete Einsätze und Festan­stellungen hat sich laut dem Konzernsprecher als effektive Unterstützung zur Beschleunigung der Arbeitssuche erwiesen. „Zusätzlich bieten wir auch eine Auffanglösung für Mitarbeitende 50+ mit langer Dienstzugehörigkeit an.“

100 Millionen in Zell- und Gentherapie investiert

Wie nahe Ab- und Aufbau von Stellen in einer dynamischen Wirtschaft beisammen liegen, zeigte Novartis 2018. Wenige Wochen vor dem Restrukturierungshammer kündete der Konzern für das Werk Stein an, innerhalb von vier Jahren rund 100 Millionen Franken in den zukunftsträchtigen Bereich der Zell- und Gentherapien zu investieren und so bis zu 450 Stellen zu schaffen.

Ganz so viele sind es bislang zwar nicht geworden, aber dennoch: „Rund 320 Positionen sind im Bereich Zell- und Gentherapien in Stein geschaffen worden.“ Mehr als 70 Prozent dieser neu geschaffenen Stellen konnten laut Sugimoto mit internen Kandidaten der von der Restrukturierung betroffenen Einheiten besetzt werden. Der Aufbau ist damit „für den heute geltenden Bedarf“ abgeschlossen. Sugimoto lässt aber auch hier für die Zukunft durchblicken: „Unter Berücksichtigung eines höheren Bedarfs könnten noch weitere Positionen in Stein im Bereich Zell- und Gentherapien aufgebaut werden.“