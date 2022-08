von Heinz Thomann

Wie wohl das Rheinbett bei Wallbach ohne den Aufstau durch das Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt derzeit aussehen würde? Seit Römerzeiten ist bei Wallbach eine Furt bekannt, die einen Rheinübergang ermöglichte. In der Nähe der Sandbank, bei welcher die Wallbacher Dorfjugend früher badete, war wohl der Ort. Und schon zu früheren Zeiten gab es ausgesprochen trockene Jahre, in denen der Wasserstand so niedrig war, dass die Wallbacher ihn fast trockenen Fußes überqueren konnten. Heute ist das durch die Stauräume der Wasserkraftwerke undenkbar. Doch in früheren Jahren wurde das Niedrigwasser von der Bevölkerung mit großen Festen begleitet, wie historische Dokumente belegen.

Preiskegeln auf dem Rhein

So berichtet 1895 der Dorflehrer Hermann Walter über das Dorf Wallbach unter anderem: „Am 15. Februar 1858 war der Rhein so klein, wie noch nie und wurde deshalb folgendes aufgeschrieben, sogar eingerahmt und in manchen Stuben aufgehängt: Wallbach, (Amts Säckingen) 5. Februar 1858: Gestern und heute fanden dahier Festlichkeiten eigener Art statt. Es wurde nämlich über den Rhein eine auf 12 Weidlingen ruhende Brücke geschlagen, auf welcher sich eine Kegelbahn befand, die über die ganze Strombreite (124 Fuß) reichte. Der Zugang zur Brücke war mit einem Portale von grünen Gewinden, dem Namenszug unseres verehrten Landesfürsten und badischen Fahnen geschmückt. Interessant ist die von einem hiesigen Bürger verfasste Inschrift; sie lautet: ‚Edler Rhein! Warum bist du so klein – Bald so groß? Läufst hin zur Mutter Schoß. Ja! ich bin wie ird‘sche Geister, Meiner selbst auch nicht Meister, Unterlieg‘ dem Schöpfer der Natur, und folg‘ seiner weisen Spur.‘ Das veranstaltete Preiskegeln und die Musik von Schweizer-Wallbach hatten eine große Menschenmenge herbeigezogen. Die bei Schlagung der Schiffbrücke vorgenommene Messung des Rheines zeigte eine Tiefe von 36 Fuß.“

Wenn ein Fuß 30 Zentimeter sind, wäre die Kegelbahn 38 Meter lang gewesen, aber die Rhein-Tiefe von 36 Fuß ist doch zweifelhaft (das entspräche fast elf Metern – ungefähr der Fallhöhe des Rheinkraftwerks Ryburg-Schwörstadt), aber 3,6 Fuß wären glaubhaft oder eher 36 Zoll, was ungefähr 90 Zentimeter entspricht.

1909: Regen überrascht Festbesucher

Ein Plakat von 1909 erinnert an das Ereignis und wirbt für ein neues Rheinfest am 21. März 1909 zwischen den beiden Wallbachs: „Anno 1858 wurde das letzte Mal ein Rheinfest gefeiert zum Andenken an den damals niedrigen Wasserstand des Rheines. Eine Schiffbrücke wurde geschlagen. Die Alten erinnern sich an jenes Fest mit Freude. Da der Rhein gegenwärtig so tief steht wie seit vielen Jahren nicht mehr, so wird am heutigen Tage eine internationale Schiffbrücke geschlagen in de „Flüene“ mit zwei Pontons und fünf Weidlingen. Diese Brücke soll auch sein ein Zeichen der guten nachbarlichen Freundschaft der beiden Wallbach. Diese Freundschaft erlösche nie!“

Mündlich überliefert von Ernst Wunderle (Sebini) ist, dass während des Fests einsetzender Regen den Rhein anschwellen ließ, den Brückenschlag wegschwemmte und der Rückweg von Schweizer-Wallbach über die Säckinger Brücke genommen werden musste.