„Um Geld zu sparen, lehnt die Geschäftsleitung der Fachklinik Rhein-Jura in Bad Säckingen es ab, einen Tarifvertrag mit der Belegschaft abzuschließen“, erklärte Frederik Wiesmann, ein Mitglied des Betriebsrates. Grundlage dafür seien die als ungerecht empfundenen Gehälter verschiedener Mitarbeiter. Nicht zuletzt die Ungleichbehandlung langjähriger Betriebsangehöriger gegenüber neuen Mitarbeitern, sowie die fehlende Struktur bei der Eingruppierung führte dazu, dass im November 2016 erstmals ein Betriebsrat in der Rhein-Jura-Fachklinik gegründet wurde.

Mit Marc Grethler, Mitglied des Betriebsrates der Rhein-Jura Klinik als Osterhase verkleidet, machten am Mittwoch Beschäftigte mit einer kreativen Aktion deutlich: Eine Klinik ohne Tarifvertrag sei in der heutigen Zeit so unpassend wie ein Osterhase zu Weihnachten. | Bild: Reinhard Herbrig

Zur Protestkundgebung, die am Mittwochmittag um 12.05 Uhr (symbolisch fünf nach zwölf) vor der Fachklinik in der Schneckenhalde stattfand, hatten sich zusammen mit dem Betriebsrat, dem Gewerkschaftssekretär Ingo Busch und weiteren Gewerkschaftsangehörigen, insgesamt 70 Personen mit Transparenten, auf denen die Forderung nach einem einheitlichen Tarifvertrag gefordert wurden, eingefunden. Das Verhalten der Geschäftsführung gegenüber den Beschäftigten ist nicht nachvollziehbar und respektlos“, erläutert Gewerkschaftssekretär Ingo Busch von Verdi, wobei er die anwesenden Mitglieder der Geschäftsleitung, Andreas Jähne, Ärztlicher Direktor, Matthias Paul, Personalleiter und Sabine Pirnay-Kromer, Kaufmännische Direktorin direkt ansprach.

Die Geschäftsführung will Gehälter lieber nur mit dem Betriebsrat verhandeln. Dies bedeute kollektives Betteln, denn damit bleibt dieser, als Teil der Belegschaft, Bittsteller, nicht gleichberechtigter Partner, wie dies im Falle eines Tarifvertrages mit Verdi der Fall wäre. Anfang Dezember machte die Geschäftsführung dazu Vorschläge, die bei vielen Beschäftigten nur Kopfschütteln auslöste. So sollten die unteren Löhne nur knapp über den Mindestlohn von 9,60 bis 10,38 Euro angehoben werden. Jetzt machten am Mittwoch Beschäftigte mit einer kreativen Aktion deutlich: Eine Klinik ohne Tarifvertrag sei in der heutigen Zeit so unpassend wie ein Osterhase zu Weihnachten.

Deshalb machten die Beschäftigten der Oberberg Fachklinik Rhein-Jura der Geschäftsführung jetzt unmissverständlich klar: Ohne Tarifvertrag geht es nicht. Dies brachten sowohl Bernhard Schaaf vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), als auch Katrin Behringer von der IG-BCE, die von Laufenburg gekommen waren, in ihren Grußworten zum Ausdruck. Geld sei genug vorhanden, da es bei den Lohnverhandlungen vor allem um die Kapitalinteressen der Anleger ginge.

Rhein-Jura-Klinik ist eine private Akutklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Bad Säckingen. Sie gehört zu Gruppe der Oberberg-Kliniken, hinter der die Private-Equity-Gesellschaft Trilantic Europe steht. Die Klinik in Bad Säckingen hat rund 160 Beschäftigte. Behandlungsschwerpunkte sind Depressionen, Abhängigkeitserkrankungen, Burnout, Angst- und Panikstörungen sowie Traumafolge-, Persönlichkeits- und Zwangsstörungen.