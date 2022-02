Bad Säckingen vor 3 Stunden

Begleiter und Helfer: So unterstützt das Team vom Alten Gefängnis Kinder und Jugendliche beim Erwachsenwerden

Vielerorts wird die offene Jugendarbeit in den Kommunen – nicht zuletzt aus Kostengründen – infrage gestellt. Nicht so in Bad Säckingen: Hier gibt es seit 40 Jahren das Kinder- und Jugendhaus Altes Gefängnis. Und die Arbeit des Teams ist momentan wahrscheinlich wichtiger denn je.