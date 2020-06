Die Beck-Arkaden werden erneut erweitert. Der Gemeinderat stimmte den Änderungen des Bebauungplanes „Bahnhof West“ in der Sitzung am Montag zu. Geplant ist ein viertes Geschoss auf dem bislang dreigeschossigen Haupthaus. Mit dem zusätzlichen Stockwerk werden etwa 1600 Quadratmeter neue Betriebsfläche gewonnen. Das zusätzliche Geschoss wird erneut mit Rolltreppen erschlossen. Die hinzugewonnene Fläche soll als Möbelausstellungsfläche genutzt werden. Die ursprünglich von den Planern vorgeschlagene Änderung des Bebauungsplanes auch im Bereich des Deutschen-Bank-Gebäudes wollte der Gemeinderat nicht mittragen. Der Vorschlag war, auch diesem bislang zweigeschossigen Gebäude die Möglichkeit für eine Aufstockung zu geben. Dagegen hatte sich der Gemeinderat schon bei der ersten Beratung zum Bebauungsplan gesperrt. Der Gemeinderat klammert das Deutsche-Bank-Gebäude deshalb aus. So wurde nun auch der Bebauungsplan beschlossen, das Gebäude der Deutschen Bank ist von einer Aufstockung ausgenommen.