Es ist momentan in aller Munde: Nachhaltig heizen – aber wie? Vor dieser Frage steht aktuell auch die Bad Säckinger Baugenossenschaft Familienheim – einer der größten Vermieter in der Trompeterstadt. In der jüngsten Mitgliederversammlung stellte der geschäftsführende Vorstand Fridolin Singler die Frage: „Was ist unser Heizmedium in der Zukunft?“

Das Heizungsgesetz 2024 besagt, dass jede neu eingebaute Heizung mindestens 65 Prozent erneuerbare Energie nutzen muss. Zukünftig werden fossile Brennstoffe wohl vollständig verschwinden, vermutet Singler. Nach einigen Abwägungen habe sich die Baugenossenschaft entschieden: „Wir setzen in Zukunft auf Fernwärme“, so der Vorstand.

Andere erneuerbare Energien wie Wasserstoff, Solarenergie und Wärmepumpen oder Holz kämen aktuell für die Baugenossenschaft nicht in Frage. Singlers ironischer Vorschlag, dass die Mieter doch in den Wald gehen sollten um Holz zu machen, sorgte für Gelächter unter den anwesenden Mitgliedern.

So heizt die Baugenossenschaft aktuell

Mit 81 Prozent wird in einem Großteil der insgesamt 1.123 Wohneinheiten der Baugenossenschaft Familienheim aktuell mit Gas geheizt. Auf die Fernwärme fallen im Moment 13 Prozent zurück und Pellets sind das Heizmedium in sechs Prozent der Wohneinheiten. Um sich dem Heizungsgesetzt 2024 anzupassen, entwickelte die Baugenossenschaft ein Konzept: Bevor ab 2027 der Einbau von Wärmepumpen in Kombination mit PV-Anlagen in den Gebäuden erfolgen soll, steht in den nächsten drei Jahren zunächst der Ausbau aktiver und passiver Fernwärmeanschlüsse auf dem Plan. Ab 2025 soll dann bereits in 36 Prozent der Wohneinheiten mit Fernwärme geheizt werden.

Freudige Nachricht für Familien

Die Überarbeitung der Heiztechnik stellt somit einen wichtigen Investitionsschwerpunkt der nächsten Jahre dar. Eine freudige Nachricht für Familien gab es auch noch: Neben Sanierungsmaßnahmen, laufender Instandhaltung und dem Neubau von Mietwohnungen steht in naher Zukunft außerdem die Sanierung der Spielplätze an. Etwa zwei bis drei Stück sollen pro Jahr angegangen werden.

Trotz weltweiter Krise: Baugenossenschaft steht gut da

Im Jahr 2022 waren vor allem die gestiegenen Energiekosten ein großes Thema – so auch bei der Baugenossenschaft Familienheim. Singler sprach hier jedoch von „Glück“, dass der energetische Standard der Wohneinheiten so gut ist: „So konnte der ein oder andere Euro gespart werden“. Der Vorstand ist sich sicher: „Energiesparen rechnet sich einfach.“

Aufsichtsratsvorsitzende Tanja Ebner bilanzierte: „Trotz des welt- und wirtschaftspolitischen Krisenjahres 2022 blickt die Baugenossenschaft erneut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück.“ Nicht zuletzt ist der positive Jahresabschluss mitunter auch der Auflösung der Pensionsrückstellungen verstorbener Mitglieder zu verdanken, die mit rund 860.000 Euro zu Buche schlägt. Dank der positiven Bilanz erhalten die Mitglieder eine Dividende in Höhe von 4 Prozent.

Auch Wahlen für den Aufsichtsrat standen wieder an: Während der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend wurden Johanne Schöner und Tanja Ebner von den 50 vertretenen Mitglieder einstimmig wiedergewählt, Jan Claaßen kommt neu in den Rat.

Jahresabschluss 2022

Die Baugenossenschaft Familienheim Bad Säckingen e.G. zählte 1.471 Mitglieder zum Ende des Jahres 2022. Das Unternehmen bewirtschaftet einen Eigenbestand von 1.116 Wohnungen. Die monatliche Grundmiete lag im Dezember 2022 durchschnittlich bei 5,99 Euro pro Quadratmeter. Der Jahresüberschuss in 2022 beläuft sich auf rund 2,33 Millionen Euro (Vorjahr 1,5 Mio. Euro). Der Bilanzgewinn beträgt 277.000 Euro (Vorjahr 230.320 Euro). Das ausgewiesene Eigenkapital erreichte in 2022 die Höhe von 29.166,5 Millionen Euro (Vorjahr 26.909,2 Mio. Euro). Informationen im Internet (www.bfh-bs.de).