von Frank Linke

Die Bad Säckinger Baugenossenschaft Familienheim – einer der größten Vermieter in der Trompeterstadt – sorgt sich über die dramatisch steigenden Energiepreise. Die machte der geschäftsführende Vorstand Fridolin Singler in der jüngsten Mitgliederversammlung deutlich.

Bereits seit Anfang der 80er-Jahre investiert die Baugenossenschaft in die energetische Sanierung ihrer Gebäude. Dadurch konnte die Verteuerung der Energiepreise bislang begegnet werden. Doch der Ukraine-Krieg treibt die Preise nun drastisch nach oben. So erwartet auch die Baugenossenschaft Familienheim ab 2023 einen kräftigen Anstieg der Strom- und Gaspreise. Der Gas- und Wärmelieferant habe die Verträge zum Ende des Jahres gekündigt, so Singler. Ein Nachfolgeangebot liege noch nicht vor. Es wird Mitte November erwartet.

Ungewissheit bei den Heizkosten

Über das Ergebnis der Verhandlungen und die damit einhergehenden Auswirkungen auf die Heizkosten würden die Mieter spätestens im Dezember informiert. Die Gas- und Wärmeversorger gingen allgemein von einer Kostensteigerung um den Faktor drei aus. Bei der Stromversorgung sei eine Kostensteigerung um rund 30 Prozent wahrscheinlich. 910 Wohnungen der Baugenossenschaft (81 Prozent) werden derzeit mit Gas beheizt, 141 mit Fernwärme der Stadtwerke und 72 mit Pellets.

„Wir werden beim ganzen Wohnungsbestand schauen, wo Optimierungen bei der Heizung möglich sind“, kündigte Singler an. So könnten etwa 152 Wohnungen im Bauverein an die Fernwärme angeschlossen werden.

1,5 Millionen Jahresüberschuss

Die Baugenossenschaft Familienheim Bad Säckingen steht insgesamt gesund da. Der Jahresüberschuss in 2021 beläuft sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Der Bilanzgewinn beträgt 230.320 Euro. Das ausgewiesene Eigenkapital erreicht in 2021 die Höhe von 26.909,9 Millionen Euro.

Damit verfügt die Familienheim über eine gute Eigenkapitalbasis von 54,51 Prozent der Bilanzsumme (Vorjahr 51,78 Prozent). Die Mitglieder dürfen sich auf eine Dividende in Höhe von vier Prozent freuen. Diese Zahlen vermeldete der Fridolin Singler am vergangenen Donnerstag in der Mitgliederversammlung.

Mit den erwirtschafteten Überschüssen werden auch die umfangreichen Aufwendungen für die Werterhaltung des Wohnungsbestandes sowie der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen gedeckt. Rund 1,488 Millionen Euro wurden hierfür in 2021 ausgegeben. 1,027 Millionen Euro davon entfielen auf die laufenden Kosten für Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes.

Neubau „Am Dorfbach“ ab Februar 2023

Auch beim Neubau von Mietwohnungen tragen die Überschüsse in Form von Eigenmitteln zur Finanzierung maßgeblich bei. Apropos Neubau: Das Projekt „Am Dorfbach“ ist auf gutem Weg. Die Baugenehmigung wurde im Mai 2022 erteilt. Der Baubeginn ist für Februar 2023 geplant, die Erstvermietung für Herbst 2024.

Den Bericht über die gesetzliche Prüfung trug Tobias Förster als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender vor. Aussichtsratsvorsitzende Tanja Ebner ließ über die Verwendung des Bilanzgewinns abstimmen.

Sie gab außerdem die neuen, beziehungsweise wieder gewählten Aufsichtsratsmitglieder aus den Jahren 2020 und 2021 bekannt, wo die Versammlungen nicht in Präsenz stattfinden konnten. So kam in 2020 Johanne Schöner neu in den Aufsichtsrat, 2021 wurden Maritta Vögtle und Michael Schiel im Amt bestätigt. Während der Mitgliederversammlung am Donnerstag wurde Tobias Förster wiedergewählt, Stefan Schlachter kommt neu in den Rat.