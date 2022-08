von sk

Derzeit ist das Gloria-Theater an der Friedrichstraße in Bad Säckingen Großbaustelle. Im Inneren wird rausgerissen, gehämmert, gebohrt, Kabel neu verlegt und trotzdem soll am Ende wieder alles so aussehen wie vorher. Schließlich steht das über 60 Jahre alte Gebäude längst unter Denkmalschutz.

Besseres Klima im Theater

Ziel der aufwendigen Baumaßnahmen ist eine neue Lüftungs- und Heizungsanlage, die in Zukunft für ein besseres Klima im gesamten Theater sorgen und weitaus energieeffizienter arbeiten soll als vorher. Bürgermeister Guhl verschaffte sich nun zusammen mit dem Vorstand der Förderfreunde Gloria-Theater Werner Zimmermann und den beiden Geschäftsführern der Gloria-Theater GmbH ein Bild über den Baufortschritt vor Ort.

Eröffnung mit Star-Kabarettist

Am 7. Oktober 2022 soll zur Saisoneröffnung mit Star-Kabarettist Christoph Sonntag alles betriebsbereit sein. „Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit diesem Projekt“, erläutert das Stadtoberhaupt, „von Anfang an war es die Absicht, den Denkmalschutz, die Kostensituation und den offensichtlichen Sanierungsbedarf unter einen Hut zu bekommen“. Das ist nun dank einer großen Kraftanstrengung aller Beteiligten gelungen. „Wir als Förderfreunde unterstützen diese Maßnahme gerne und freuen uns, dass so der Weiterbestehen dieser einzigartigen Kulturstätte gesichert werden kann,“ freut sich Werner Zimmermann.

Zusammenarbeit läuft gut

Die beiden Geschäftsführer, Jochen Frank Schmidt und Alexander Dieterle, managen zusammen mit dem Bauamt derzeit die Baustelle und versuchen parallel die nächste Spielzeit vorzubereiten. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt läuft wie immer sehr gut und absolut zielorientiert,“ lobt Alexander Dieterle den Baufortschritt,“ vieles ist in einem so alten Gebäude nicht vorhersehbar. Da braucht es Kreativität und starke Nerven. Wir sind im Zeitplan und freuen uns schon auf die neue Saison.“