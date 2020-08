von Susanne Eschbach

Drei kreative Ferienprogrammwochen sind jetzt im Kinder- und Jugendhaus „Altes Gefängnis“ zu Ende gegangen. Nachdem die Kinder bereits ihr eigenes Papier hergestellt und zu einem Buch gebunden hatten sowie Figuren aus Pappmaché kreiert hatten, waren in der dritten Woche die kleinen Maler an der Reihe. Insgesamt acht Kinder waren mit großem Fleiß dabei, einen Keilrahmen selbst mit Stoff zu bespannen und danach zu bemalen. Doch bevor es soweit war, sind die beiden Kursleiterinnen Hannah Kreilkamp und Silan Yüzükon mit den Kindern raus in die Natur gegangen. Dort sollten sich die Kinder Gedanken darüber machen, was aus der Natur genutzt werden und zu Farben verarbeitet werden kann. „Es kamen spannende Materialien dabei heraus“, so Hannah Kreilkamp. Beispielsweise fanden die Kinder Beeren, Blätter, aber auch Steine, die in Farbe verwandelt worden sind. Die Malversuche waren auf jeden Fall erfolgreich.

„Wir haben aber nicht nur mit den Farben aus der Natur gemalt“, erklärt die Kursleiterin weiter. Es wurden auch natürliche Farbpigmente benutzt. Die von den Kindern mit Baumwollstoff selbst bezogenen Keilrahmen sind dann allerdings mit Acrylfarben bemalt worden.

Auch in der dritten Ferienprogrammwoche sind sich die beiden Kursleiterinnen treu geblieben. „Wir haben die gesamte Zeit nur Material verwendet, das man auch zu Hause hat“, sagt Hannah Kreilkamp, die momentan in der Ausbildung als Erzieherin ist und die Malkurse im Kinder- und Jugendhaus leitet. Denn das Ziel der beiden jungen Frauen war es, dass sich die Kinder auch zu Hause einmal hinsetzen und das im Ferienprogramm Erlernte nachbasteln.

Mit dem Verlauf der vergangenen drei Wochen waren die beiden Kursleiterinnen zufrieden. „Bis auf die zweite Woche waren alle die Plätze belegt“, sagt Hannah Kreilkamp. Aufgrund von Corona durfte jeder Kurs nur mit acht Kindern belegt werden. „Es war angenehm mit den kleinen Gruppen zu arbeiten“, waren sich die beiden jungen Frauen einig. „Man konnte so viel besser auf jedes Kind eingehen.“