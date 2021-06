von sk

Eine offenbar entlaufene, etwa 40 Zentimeter große Bartagame hat ein Mann in seinem Garten am Donnerstagabend, 17. Juni, in Bad Säckingen gefunden. Gegen 19.50 Uhr hielt sich das Tier auf einem Grundstück in der Schaffhauser Straße auf. Der Grundstückbesitzer hatte die Echse bereits bis zum Eintreffen einer Polizeistreife eingefangen. Über Nacht blieb das Tier bei einer sachkundigen Polizeibeamtin, bevor es am nächsten Morgen in die Obhut eines Tierheimes übergeben wurde.