von Susanne Eschbach

Es ist keine behindertengerechte Toilette im herkömmlichen Sinn. Im Bad Säckinger Badmattenpark ist jetzt direkt bei der Badmattenhalle, die erste „Toilette für Alle“ im Kreis Waldshut eingeweiht worden. Sie ist nicht nur barrierefrei und bietet genügend Platz für Menschen in einem Rollstuhl. Sie ist zusätzlich mit einer Pflegeliege für Erwachsene ausgestattet, verfügt über einen Patientenlifter zum Umsetzen vom Rollstuhl auf die Liege, hat einen luftdicht verschließbaren Windeleimer und ein unterfahrbares Waschbecken.

„Baden-Württemberg ist das einzige Bundesland mit dieser Ausstattung“, betont es Jutta Pagel-Steidl, die Geschäftsführerin des Landesverbandes für Körper- und Mehrfachbehinderte. Diese Toilette bietet Menschen mit Behinderungen und ihrer Assistenz die Möglichkeit, wieder längere Ausflüge zu unternehmen. Denn Menschen mit Inkontinenz wagen es kaum, das Haus für längere Zeit zu verlassen, weil es im Falle eines Falles keine Möglichkeit gibt, die Windel zu wechseln. „Bei diesem Wetter hinter einem Busch ist nicht zumutbar“, so die Geschäftsführerin weiter. Geöffnet werden können die „Toiletten für Alle“, die mit einem entsprechenden Logo gekennzeichnet sind, mit einem herkömmlichen Euro-WC-Schlüssel, der mit einem gültigen Behindertenausweis erhältlich ist.

Bereits bei der Generalsanierung der Badmattenhalle im Jahr 2020 stand fest, dass die Badmattenhalle, eine gemeinsames Objekt des Landkreises und der Stadt Bad Säckingen, nicht einfach nur mit einer Behindertentoilette ausgestattet werden soll. „Für dieses Projekt gab es die Möglichkeit für einen Zuschuss“, so Bürgermeister Alexander Guhl. Insgesamt 80.000 Euro hat die neue Toilette gekostet, die bereits seit einem Jahr in Betrieb ist. 10.000 Euro hat die Stadt Bad Säckingen selbst getragen. „Man spricht nicht offen darüber, aber Nichtbetroffene können sich nicht vorstellen, wie das ist, mit so etwas zu leben“, erklärt auch der Grünen-Landtagsabgeordnete Niklas Nüssle.