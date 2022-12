In den Morgenstunden des Freitags blieb der Bahnübergang in der Bad Säckinger Bergseestraße mehrere Stunden gesperrt. Der Grund war eine technische Störung, der dazu führte, dass die Bahnschranken aus Sicherheitsgründen dauerhaft geschlossen bleiben. Die genaue Ursache war zunächst unbekannt, Techniker der DB konnten zwischenzeitlich ein Ersatzteil beschaffen. Am Nachmittag funktionierte wieder alles einwandfrei.