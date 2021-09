von sk

Am Montag gegen 16 Uhr ist es in Teilen des Stromversorgungsnetzes Bad Säckingen zu Störungen und Netzausfällen gekommen. Wie die Stadtwerke Bad Säckingen mitteilen, hat bei Tiefbauarbeiten in einem neuen Baugebiet ein Bagger eine Mittelspannungsleitung vollständig durchtrennt. Infolgedessen kam es zu einem kurzzeitigen, flächendeckenden Spannungseinbruch. Daraufhin kam es zur Auslösung der Sicherheitseinrichtung und Abschaltung eines Teilgebietes in Obersäckingen bis zum Schöpfebachtal. Nach etwa 1,5 Stunden war die Stromversorgung durch die Mitarbeiter der Stadtwerke wieder vollständig hergestellt.