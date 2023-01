von Peter Ch. Müller und Jasmin Rauhaus-Höpfer

Dieses ungewöhnliche Bild aus der Ausstellung im Schloss Schönau zeigt eine Modistin mit einem Angler. Der Angler, der älteste Sohn des Rheinsägers, hieß Otto Schmidt. Die Modistin, Maria Regina, war seine Frau. Ihre Kinder, Otto, Marie und Bertha, sind auch auf dem Bild zu sehen. Diese Aufnahme machte Robert Spreng (1850 bis 1945), Großherzoglich badischer Hoffotograf, 1894.

Die Serie In den nächsten Wochen präsentiert Museumsleiterin Jasmin Rauhaus-Höpfer an dieser Stelle einige der in der Ausstellung „Säckinger Rheingeschichten" bis 31. März gezeigten historischen Aufnahmen als Serie.

Er lebte in Säckingen, sein Atelier stand am Bahnhof. Sprengs Frau führte in Säckingen einen Hutsalon, in dem Maria Regina Schmidt angestellt war. Das Rheinsägewerk war bis 1919 im Besitz der Familie Schmidt. Der Nachfolger Adolf Kähny – Holzhändler und Metzger – sattelte nach dem Brand von 1925 zum Gastwirt und Hotelbesitzer um. Sein Wohnhaus, das auf dem Areal der Rheinsäge stand, baute er zum Hotel „Rheinblick“ mit Tanzlokal und Gartenwirtschaft um. Kähnys Werbespruch lautete: „Am Rheinblick hier am schönen Rhein, gibt‘s gutes Essen, besten Wein.“

Im September 1960 wurde der „Rheinblick“ abgebrochen, da das Areal fortan als Materiallagerstelle für die Errichtung des entstehenden Kraftwerks diente. Die Fertigstellung des Kraftwerks erfolgte im Jahr 1966 am Platz der früheren Rheinsäge. Das Bild wird in der Ausstellung „Säckinger Rheingeschichten“ gezeigt, die noch bis 31. März donnerstags und sonntags immer von 14 bis 17 Uhr im Hochrheinmuseum in Schloss Schönau in Bad Säckingen geöffnet hat.