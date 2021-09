von Maria Schlageter

Leben kehrt an die Schulhöfe zurück: Am kommenden Montag enden in Baden-Württemberg die Sommerferien und so beginnt auch für die Schüler an den Bad Säckinger Schulen wieder der Ernst des Lebens. Während sie die letzten schulfreien Tage genießen dürfen, wimmelt es in den Lehrerzimmern und Sekretariaten schon. Das kommende Schuljahr muss geplant, Stundenpläne gemacht und die Räume entsprechend den Corona-Verordnungen hergerichtet werden.

Besser als das vergangene Jahr

Denn das Schuljahr 2021/22 soll besser werden als das vergangene, das die Schüler überwiegend Zuhause vor ihren Computern und Laptops verbracht haben. Jetzt geht es für alle – vom Erstklässler bis zum Abiturienten – zurück in den verpflichtenden Präsenzunterricht. Die weiterführenden Schulen in Bad Säckingen zeigen sich dafür gerüstet und motiviert.

An der Werner-Kirchhofer-Realschule beginnen zum neuen Schuljahr 87 Fünftklässler. | Bild: Markus Baier

„Wir freuen uns wieder alle Schüler in der Schule begrüßen zu dürfen und hoffen, dass dies lange so bleibt“, sagt Christine Rutschmann, Leiterin der Hans-Thoma Gemeinschaftsschule. Anders als im vergangenen Schuljahr, als der Unterricht vor Ort nur eine Empfehlung war und die Eltern entscheiden konnten, ob ihre Kinder alternativ online unterrichtet werden, herrscht zum Schulstart Präsenzpflicht. „Ausnahmen gelten nur für Schüler mit einem ärztlichen Attest“, erklärt Ricarda Hellmann, Rektorin der Werner-Kirchhofer-Realschule.

Fenster auf und Testen

Der Schritt zurück zum Miteinander in die Klassenzimmer ist die wichtigste Maßnahme, um den Schulen ein Stück Normalität zurückzugeben. Dennoch hat die pandemische Lage den Schulalltag weiter im Griff: Die Testpflicht, die zwei Test pro Woche vorsieht, bleibt bestehen, ebenso die Maskenpflicht innerhalb der Schulgebäude. Die Anschaffung von Luftfiltern wird vom städtischen Schulträger derzeit geprüft. „Für schwer zu lüftende oder kleine Räume sollen diese Geräte in den nächsten zwei bis drei Wochen ankommen“, informiert Hellmann.

Der Schulbeginn in Zahlen Scheffel-Gymnasium Das Scheffel-Gymnasium begrüßt zum neuen Schuljahr 103 Fünftklässler, die in vier Klassen aufgeteilt werden. Im Kollegium kommen vier neue Lehrkräfte und eine Elternzeitrückkehrerin hinzu. Insgesamt besuchen zum Schulstart 836 Schüler in insgesamt 35 Klassen das Scheffelgymnasium. Werner-Kirchhofer-Realschule Mit 87 Fünftklässlern in drei Klassen startet die Werner-Kirchhofer-Realschule in das Schuljahr. Insgesamt besuchen zum Start in der kommenden Woche 650 Schüler die Realschule. Im Kollegium freut man sich über fünf Neuzugänge und zwei Rückkehrer aus der Elternzeit. Sie kommen für Elfi Simon, die frühere Konrektorin, und zwei anderen Lehrkräften, welche die Schule vor den Sommerferien verlassen haben. Hans-Thoma-Schule Ebenfalls drei fünfte Klassen wird es an der benachbarten Hans-Thoma-Schule geben. Somit besuchen insgesamt 377 die Gemeinschaftsschule. Das Kollegium wird von vier neuen Lehrkräften und zwei Krankheitsvertretungen verstärkt.

In den meisten Klassenräumen werden also weiterhin die Fenster weit aufgemacht. Im Gegensatz zu den Grundschulen, können die Schulen in der Sekundarstufe bei den Maßnahmen zusätzlich auf geimpfte Schüler setzten. „Wir würden eine möglichst hohe Impfquote unter den Schülern begrüßen“, sagt Bernd Rieckmann, Rektor des Scheffel-Gymnasiums. Die Quarantäne-Regeln hingegen bleiben für ihn und seine beiden Schulleiter-Kolleginnen zunächst im Vagen. Momentan gilt: Nur das positiv getestet Kind muss in Quarantäne.

Trotz aller Bemühungen, welche Schulen teils auch während der Sommerferien geleistet haben, wird eines deutlich: Das vergangene Schuljahr hat Spuren hinterlassen. Zum einen sind Wissenslücken entstanden, die mit zusätzlichen Förderangeboten gefüllt werden. „In den Ferien fand bei uns die Sommerschule statt. Außerdem haben wir unsere Curricula überarbeitet“, berichtet Rutschmann.

Die Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule Bad Säckingen startet mit drei fünften Klassen. | Bild: Markus Baier

Auch an der Werner-Kirchhofer-Realschule und am Scheffel-Gymnasium wird gezielt an den Wissensdefiziten gearbeitet. „Wir wollen besonders betroffene Schüler in den Hauptfächern unterstützen“, so Rieckmann. Zum anderen hat der soziale Umgang unter den Schülern gelitten, wie Hellmann erzählt: „Da hatten wir nach den Pfingstferien doch große Probleme bemerkt, an denen dringend gearbeitet werden muss.“ Das neue Schuljahr ist für die Schüler und Lehrer somit eine Herausforderung, aber auch eine Chance Verpasstes wieder aufzuholen.