Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter 18 jungen Musikerinnen und Musikerinnen der Musikschule Bad Säckingen, die beim regionalen Musikwettbewerb „Jugend musiziert“ in Waldshut-Tiengen teilnahmen. Drei Ensembles erreichten einen ersten Platz, drei weitere landeten auf Platz zwei, wie die Musikschule Bad Säckingen mitteilt.

Fünf Ensembles der Musikschule im Wettbewerb

Das Team MUSÄK der Musikschule Bad Säckingen konnte dieses Jahr gleich fünf Ensembles nach Tiengen ins Klettgaugymnasium entsenden, wo der Wettbewerb seit vielen Jahren erfolgreich von der Musikschule Südschwarzwald organisiert wird. Hier zeigt sich auch einmal mehr die tolle Zusammenarbeit der Musikschule mit den örtlichen Musikvereinen.

Gleich drei Ensembles waren fast komplett bestückt mit Musikern aus dem Nachwuchs der Stadtmusik Bad Säckingen, das Trompetenduo sowie das gemischte Blechensemble wurde geleitet von deren Jugendleiterin Pia Schwenke. Auch der Musikverein Öflingen schickte gleich ein ganzes Klarinettenquartett unter der Leitung von Klaus Siebold, Lehrer und ehemaliger Schulleiter der Bad Säckinger Musikschule, ins Rennen. Alle 18 Teilnehmer werden über Vereinskooperationen unterrichtet.

Die Teilnehmer und ihre Ergebnisse

Das Trompetenduo mit Manuel Gassenmeier (12) und Franziska Schwenke (13) erreichte mit 21 Punkten Platz 1.

Das Trompetenduo Franziska Schwenke und Manuel Gassenmeier. | Bild: Musikschule

Das Hornquartett „MUSÄK HornQuartäk!“ mit Fenja Schumacher (12), Johanna Gassenmeier (10), Manuel Bader (12) und Giuseppe Coppola (15) kam mit 23 Punkten ebenfalls auf Platz 1.

Das erfolgreiche Hornquartett mit Manuel Bader, Johanna Gassenmeier, Fenja Schumacher und Giuseppe Coppola. | Bild: Musikschule Säckingen

Das Saxophonquartett mit Charlize Zavala-Schoof (12), Malika Volle (12), Marlon Kalt (13) und Tim Friedrich (13) landete ebenfalls mit 23 Punkten auf Platz 1.

Das Saxophon-Quartett mit Charlize Zavala-Schoof, Tim Friedrich, Marlon Kalt und Malika Volle. | Bild: Musikschule

Das Gemischte Blechbläserquartett, bestehend aus Franziska Schwenke (13), Jonas Hieke (12), Fabian Bächle (14) und Maike Hesse (14) kam mit 19 Punkten auf Platz 2.

Das gemischte Bläserquartett Jonas Hieke, Fabian Bächle, Maike Hesse und Franziska Schwenke. | Bild: Musikschule

Das Klarinettenquartett des Musikvereins Öflingen mit Sophia Urich (15), Annika Kaiser (15), Paula Gersbacher (13), Kevin Stiefken (18) erreichte mit 20 Punkten den zweiten Platz.

Das Klarinetten-Quartett Sophia Urich, Annika Kaiser, Paula Gersbacher und Kevin Stiefken. | Bild: Musikschule

Seit jeher, inzwischen zum 60. Mal, treffen sich junge Musikerinnen und Musiker aus ganz Deutschland zum Beginn des neuen Jahres, um musikalische Wettspiele abzuhalten. Dabei soll nicht der Wettkampf an sich im Mittelpunkt stehen, sondern der Weg, der zum Ziel führt.

Übung macht den Meister

Die Kinder und Jugendlichen bereiten sich intensiv vor, in der Regel über mehrere Monate, um ein Programm auf hohem Niveau einzustudieren und einer Fachjury vorzutragen. Gerade heutzutage ist dies nicht mehr selbstverständlich – die jungen Menschen sind durch Schule und Freizeit oft so eingespannt, dass man schon eine besondere Lust mitbringen muss, um sich dieser Herausforderung zu stellen und die zusätzlichen Stunden zu üben.

Besonders in diesem Jahr, in dem der Wettbewerb bei den Bläsern unter dem Motto „Ensemblespiel“ steht, denn: Nicht nur die eigene Stimme muss gekonnt werden, auf das Zusammenspiel kommt es an. Und das geht nur, wenn man zusammen übt, oder besser: zusammen spielt! Und gerade das ist oft mit viel Organisationsarbeit von Schülern, Eltern und Lehrern verbunden.

Zwei Ensembles erreichen Landeswettbewerb

Dass die jungen Musiker dabei wirklich viel Spaß hatten, konnte man bereits am Vorbereitungskonzert im Trompeterschloss am 28. Januar miterleben, denn es ist kein Einzel, sondern ein Teamerlebnis, es muss aufeinander gehört werden, man braucht neben einem gemeinsamen Tempo auch eine gleiche Phrasierung und Dynamik, erst dann kann man Noten zum Leben erwecken. Und das ist den Ensembles gelungen, so befand es schließlich auch die Jury. Es gab drei erste Preise und zweite Preise. Für das Hornquartett von Julian Gibbons in Altersgruppe 3 sowie Klaus Siebolds Saxophonquartett, ebenfalls AG3, gab es überdies sogar mit 23 von 25 möglichen Punkten eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb, der Ende März in Künzelsau stattfindet.

Für sie gilt es nun, das Programm noch weiter zu vertiefen und sich für die nächste Runde vorzubereiten. Besonders glücklich zeigt sich auch die Schulleitung der Musikschule, denn nach den Pandemiejahren, in denen das Ensemblespiel praktisch nicht stattfinden konnte, ist es wunderbar, die Kinder wieder gemeinsam musizieren zu sehen und hören.