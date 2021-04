von Harald Schwarz

Doris Fritz, stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands Baden-Württemberg des Kneipp-Bundes, hat viel vor. Die Zeit und Corona habe zwar einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber nun wolle man durch intensive Öffentlichkeitsarbeit Mitglieder und Vorstandschaft aufbauen, so Doris Fritz: „Der Kneipp-Verein Bad Säckingen wird wieder reaktiviert.“ Es seien Menschen gefragt, die sich für Kneipp und allgemein für Gesunderhaltung und die zugrunde liegende Naturheilkunde interessieren.

Doris Fritz, stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Baden-Württemberg. | Bild: Kneipp-Bund, Landesverband Baden-Württemberg

„Die Natur ist die beste Apotheke“, das stand für Sebastian Kneipp vor mehr als 120 Jahren fest. Sein Gesundheitskonzept wurde stetig weiterentwickelt und umfasst heute fünf Säulen: Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und Lebensordnung. Damit sei auch der richtige Rhythmus von Arbeit und Ruhe gemeint. Jede Kneipp-Anwendung wirke sich auf Körper, Geist und Seele aus. „Es wird der Mensch als Ganzes gesehen“, so Doris Fritz. Es begann alles mit einer Krankheit. Der junge Sebastian Kneipp erkrankte mit 25 Jahren an Lungentuberkulose. Er heilte sich durch eiskalte Bäder in der Donau und entwickelte später aus dieser Erfahrung ein ganzheitliches Gesundheitskonzept, mit dem er Kranke heilte und dadurch zu großem Ruhm gelangte.

Inzwischen hat sich die Kneipp-Bewegung stark erweitert. Die regionalen Kneipp-Vereine sind zu 13 Landesverbänden zusammengeschlossen und diese wiederum unter dem Dach des Kneipp-Bundesverbandes in Bad Wörishofen vereint. Nun hat sich der Landesverband mit Doris Fritz als Landesvorsitzender entschlossen, den Kneipp-Verein Bad Säckingen wieder zu reanimieren. Diesen gab es zwar schon seit vielen Jahren und wurde vom Landesverband verwaltet. Aber es habe einfach der intensive „Kümmerer“ gefehlt. Beliebt ist der Kneipp-Gedanke bei Menschen, welche bereits im Gesundheitsbereich tätig sind, so zum Beispiel bei Heilpraktikern. Wichtig erscheint Doris Fritz: „Kneippianer kann man werden. Dafür steht auch unter anderem die Sebastian-Kneipp-Akademie in Bad Wörishofen zur Verfügung.“

Doris Fritz erklärt die Vorgehensweise der Reaktivierung des Bad Säckinger Vereins: „Ich lade zu Infotreffen ein. Danach wird die Mitgliederversammlung vorbereitet“. Ziel sei es, ein neues Vorstandsteam zu installieren. „So nach und nach wird der Verein flügge“, sagt Doris Fritz. Man stünde in enger Beziehung zum Landesverband. Unter Corona-Bedingungen sei die Arbeit nicht einfach, bemerkt Doris Fritz an. „Wir sind im Moment im Schlafmodus.“ Die dreitägige “Kneippiade“, findet in Bad Wörishofen statt und wurde auf Juni dieses Jahres verschoben. Die letztjährige Hauptversammlung im September konnte mit Ach und Krach unter Einhaltung der restriktiven Corona-Regeln durchgezogen werden.

Inzwischen hat sich die Kneipp-Bewegung stark ausgeweitet. Allein in Baden-Württemberg wurden 23 Kneipp-Kindergärten gegründet. Das Kneippen wurde immaterielles Unesco-Kulturerbe. Es gibt Kneipp-Seniorenheime, welche nach Kneipp geführt werden. Gerade in diesem Bereich sei die Kneipp-Anwendung als Zuwendung zu den Senioren sehr wichtig, erklärt Doris Fritz. In diesem Jahr feiert die Kneipp-Bewegung den 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp. Zu diesem besonderen Anlass hat der Kneipp-Bund das Jubiläumsjahr „Kneipp 2021“ ausgerufen, um die Kneippschen Naturheilverfahren noch bekannter zu machen.