von sk

Zum ersten Mal findet derzeit der „Fackellauf nach Solferino“ in ganz Deutschland mit Beteiligung aller DRK-Landesverbände statt. In dieser Woche erreichte das „Licht der Hoffnung“ den DRK-Kreisverband Säckingen. Die Fackel wurde von einem DRK-Besuchshunde-Team aus Lörrach an das Jugendrotkreuz gemeinsam mit Säckinger Schulsanitäterinnen und Schulsanitätern übergeben.

Historischer Hintergrund Im Jahr 1859 reiste der Schweizer Geschäftsmann Henry Dunant durch Italien. Dabei wurde er Zeuge der Folgen der Schlacht von Solferino, einer der größten Auseinandersetzungen jener Zeit. Dunant erlebte Not und Elend der verwundeten Soldaten hautnah und setzte sich dafür ein, die Versorgung der Verwundeten zu organisieren. Er verarbeitete die erschütternden Erlebnisse in seiner Schrift „Eine Erinnerung an Solferino“, an deren Ende er die Vision für die Gründung neutraler Hilfsgesellschaften für Verwundete in verschiedenen Ländern Europas formulierte. 1863 fand die erste Genfer Konferenz statt, auf der die Gründung solcher Hilfsgesellschaften beschlossen wurde. Bereits kurze Zeit später, 1866, gründete Großherzogin Luise von Baden den Badischen Frauenverein, der noch im selben Jahr in Genf als nationale Rotkreuzgesellschaft anerkannt wurde.

Insgesamt sieben Tage ist die Fackel im Gebiet des Badischen Roten Kreuzes unterwegs. Ende Juni wird sie in Italien erwartet, um dort an der sogenannten Fiaccolata, der internationalen Gedenkveranstaltung zum Ursprung der Rotkreuzidee teilzunehmen.

Die Fackel wurde nun von der Leiterin der Besuchshundestaffel Lörrach, Frau Mühlhäuser, an die Koordinatorin der Schulsanitäter im KV Säckingen, Pamina Hofmeister, und zwei Schülern übergeben. Vertreten waren beid er Übergabe die Schulsanitäter der Werner-Kirchhofer-Realschule und die Juniorhelfer der Weihermattenschule.

Die Reise der Fackel wird in einem Tagebuch dokumentiert und kann im Internet verfolgt werden.