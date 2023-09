Der Ortsverband der Grünen hat einen neuen Vorstand gewählt. Mit Applaus unterstrichen die acht stimmberechtigten Verbandsmitglieder die Verjüngung. Kim Hilfinger, Sebastian Kunscher und Christoph Naumann wurden einstimmig als neue Vorsitzende gewählt. Die bisherige Vorsitzende Uta Macht trat nicht mehr an.

Der Ortsverband der Grünen stimmt über die Änderung im Ablauf der Tagesordnung ab. | Bild: Rasmus Peters

Generationswechsel an der Spitze

Gegenkandidaten gab es keine. Die drei offenen Stellen, konnten also mit den drei Kandidaten besetzt werden. Damit allerdings zwei Männer und eine Frau zum Vorstand erhoben werden können, musste das Frauenstatut gekippt werden. Die zwei anwesenden weiblichen Mitglieder das Verbandes stimmten zu. Die Vorstandsplätze bei den Grünen sehen zwei Frauen und einen offenen Platz vor.

Ute Macht war als einzige des nun ehemaligen Vorstandes anwesend. Formgemäß wurde sie während der Sitzung aus dieser Position entlastet. „Corona hat uns komplett ausgehebelt“, konturiert sie die abgeflaute Aktivität des Ortverbandes. Den neuen Vorstand will sie tatkräftig unterstützen.

Jan-Lukas Schmitt sammelt die Stimmen mit dem grünen Wahlkarton ein. | Bild: Rasmus Peters

„Schön, dass auf diese Weise die Generationen zusammenkommen“, begrüßt Ruth Cremer-Ricken die Verjüngung an der Spitze. Die 65-Jährige war von 1994 an selbst etwa 20 Jahre lang Vorstand des Säckinger Ortsverbandes und ist als Fraktionssprecherin der Grünen im Gemeinderat bis heute das bekannteste Gesicht der Partei in der Trompeterstadt.

„Schön, dass auf die Weise die Generationen zusammenkommen“, sagt Ruth Cremer-Ricken. | Bild: Rasmus Peters

Fürs erste will sie die Gruppe unterstützen. Es sei ihr wichtig, Wissen zu erhalten und politische Grundlagen an nachfolgende Generationen weiterzugeben.

Das beschäftigt die Grünen bei den Kommunalwahlen 2024 Ein Programm für die Kommunalwahlen steht noch nicht. Laut Jan-Lukas Schmitt ist das Programm des Landesvorstands noch nicht öffentlich. Doch die Redebeiträge auf der Ortsverbandssitzung verraten, was die Mitglieder beschäftigt: Sie wollen die Verbindung der Verkehrsträger, etwa die Bus- und Zugfahrpläne besser aufeinander abstimmen sowie Solarenergie, insbesondere auf Dächern und über Parkplätzen. Auch die Mobilität insbesondere im ländlichen Gebiet soll ausgeweitet werden. Zudem betont Ruth Cremer-Ricken, der Klimaschutz dürfe nicht die Biodiversität überwiegen: „Was wir verlieren, bekommen wir nicht zurück“, schließt sie.

„Der Ortsverband war eingeschlafen“

Nach ihrer Wahl zeigten sich die Kandidaten in freudiger Einheit. „Der Ortsverband war eingeschlafen, wir wollen das ändern“, skizziert Kim Hilfinger die Pläne. Die Erweckung soll mit veränderten Kommunikationswegen beginnen.

Neu-Vorstand Sebastian Kunschner will sich seine Verbandsgenossen gerne per Smartphone absprechen. | Bild: Rasmus Peters

Bestenfalls die Mitglieder via Smartphone-Nachrichtendienst organisieren, ergänzt Sebastian Kuschner. Zudem wollen sie einen regelmäßigen Hock oder Stammtisch einrichten, um die Gruppe zu beleben und Mitglieder zu werben.

Das ist der neue Vorstand

Zwischen den Fachwerk-Balken des Haus Fischerzunft stellten sich die Kandidaten vor. Kim Hilfinger war 2019 den Grünen beigetreten und zunächst in Lörrach aktiv. Die 33-Jährige arbeitet im Vertrieb und wohnt inzwischen in Bad Säckingen. Sebastian Kunschner, ebenfalls 33, begann seine Grünen-Zeit auch 2019. Er war von der ehemaligen Vorsitzenden Cremer-Ricken in den Ortverband eingeladen worden – und seitdem geblieben. Der Wallbacher arbeitet als Optiker. Christoph Naumann ist Lehrer in Herrischried. Ursprünglich aus Dresden, engagiert sich der 53-jährige Vater zweier Kinder seit 2011 bei den Grünen.

Politischer Nachwuchs ist nicht selbstverständlich

Dass überhaupt drei Kandidaten gefunden werden konnten, sei nicht selbstverständlich, sagt Neu-Vorstand Kim Hilfinger. Gerade im ländlichen Gebiet sei politische Aktivität laut Hilfinger schwierig. Es müsse neben Arbeit und Familie auch noch funktionieren. „Zudem klaff in der Parteiarbeit ein Loch zwischen den Generationen“, sagt sie.

Denn die Jüngeren ziehen in die Städte und kommen oft nicht wieder. So bleibe der politische Nachwuchs aus. Als sie in den Gemeinderat in Wehr gewählt wurde, sei sie mit dreißig die jüngste gewesen, sagt Claudia Arnold zum Anspruch der Partei als Vertreter der jungen Generation: „Das kann nicht sein.“