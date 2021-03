von Michael Gottstein

Bad Säckingen – Von einer Reduktion auf das Wesentliche könnte man in Bezug auf das diesjährige Fridolinsfest sprechen: Die Liturgie und die Glaubensbotschaften, die der emeritierte Weihbischof Johannes Kreidler von der Diözese Rottenburg-Stuttgart verkündete, blieben von den Pandemiebestimmungen unberührt, aber der feierliche Rahmen des Festes war stark eingeschränkt.

Dies bedeutete natürlich einen schmerzhaften Bruch mit der Tradition, da die Verbindung von Verkündigung, Ästhetik und Brauchtum die Anziehungskraft und Einprägsamkeit katholischer Feste steigert. Doch wegen der noch nicht überwundenen Corona-Krise blieb gar nichts anderes übrig, als die Besucherzahlen drastisch zu reduzieren und sowohl die Prozession als auch den Empfang der Stadt abzusagen. Daher schmückten keine Fahnen die Gassen der Altstadt, und der berühmte Rokokoschrein mit den Gebeinen des „Missionars der Alemannen“ blieb im Münster.

Zum ersten Mal Lesungen und Fürbitten nur auf Deutsch

Vor dem Pontifikalamt bildete sich wegen der geforderten Mindestabstände eine lange Schlange auf dem Münsterplatz, und die Ordner wiesen die Gäste auf ihre reservierten Plätze ein. Bürgermeister Alexander Guhl war gekommen, aber sonst fehlte die Prominenz aus der Politik. Die Besucher aus den Partnerstädten durften nicht anreisen, und auch die Ritterorden sowie die italienische, kroatische und philippinische Mission waren nicht anwesend. Zum ersten Mal wurden daher die Lesungen und Fürbitten nur auf Deutsch gehalten.

„Dennoch fühlen wir uns heute als eine Gemeinschaft, unabhängig davon, wo wir uns befinden“, unterstrich Dekan Peter Berg den spirituellen und über alle Grenzen hinweg verbindenden Charakter des Festes. Wer nicht in das Münster kommen konnte oder wollte, hatte die Möglichkeit, auf das Internet auszuweichen. Im Durchschnitt waren es zwischen 140 und 150, in der Spitze 240 Besucher, die das Hochamt live verfolgten, und zwar in wesentlich besserer Qualität als jüngst bei der Narrenmesse, denn dieses Mal waren Bildregie und Tonqualität nicht zu beanstanden.

Videoaufzeichnung Auf der Internetseite www.seelsorgeeinheit-badsaeckingen-murg.de befindet sich der Verweis zur Videoaufzeichnung des Pontifikalamtes.

Weihbischof Johannes Kreidler drückte seine Freude aus, dass „die Menschen dem heiligen Fridolin die Treue halten“, und ging ausführlich auf die Corona- und Kirchenkrise ein. Corona stelle Gewissheiten in Frage und führe die Verwundbarkeit des Menschen vor Augen. Gerade in dieser „Zeit der Prüfung“ sollten sich die Christen aber nicht von Angst lähmen lassen. „Der Glaube weckt in uns Zuversicht und Mut und bestärkt uns in der Solidarität.“ Die christliche Freiheit habe weder etwas mit „Querdenken“ noch mit dem Kult persönlicher Selbstverwirklichung zu tun, sondern sei erlöste Freiheit, die in der Liebe wirksam werde.

Leidenschaft fehle oft, wenn es um Visionen von der Zukunft der Kirche geht

Der Weihbischof schlug einen Bogen von der Krise der Kirche zum Evangelium des Tages, das beschreibt, wie Jesus die Händler und Geldwechsler aus dem Tempel vertrieben hatte. „Der Evangelist Johannes zeigt uns hier keinen Softie, sondern einen leidenschaftlichen Jesus, der Konflikte wagt, auch wenn er sich dadurch Leiden und die Passion eingehandelt hat.“ Dieses Feuer und diese Leidenschaft fehlten heute oft, wenn es um die Visionen von der Zukunft der Kirche gehe.

Da nur acht Musiker gleichzeitig singen und spielen durften, hatte Bezirkskantor Markus Mackowiak die „Missa in d“ von Mozart ausgewählt, die auch in kleiner Besetzung ohne Abstriche aufgeführt werden konnte. Die vier Solisten Miriam Feuersinger (Sopran), Jan Börner (Altus), Raphael Höhn (Tenor) und Manfred Bittner (Bass) sangen auch die Chorpartien, begleitet wurden sie – wie zu Mozarts Zeiten – von zwei Violinen, einem Fagott und einem Violone, gespielt von Angelika Balzer, Gabriela Scheinpflug, Eckhard Lenzing sowie Matthias Müller. Neben zwei Kirchensonaten waren auch die Motette „Ave verum corpus“ und das „Laudate Dominum“ zu hören.