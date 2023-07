Für einen Wettkampf der besonderen Art ist der Bad Säckinger Kanu-Sportler Robin Eschbach in die USA gereist. Betreut von seinem Vater Matthias, bestreitet er mit seinem Teamkollegen aus Berlin ein Extrem-Kanu-Rennen auf dem Ausable Fluss über 192 Kilometer, von Grayling im Bundesstaat Michigan nach Oscoda am Huronsee, der zu den fünf großen Seen in Nordamerika gehört. Diese für den Bad Säckinger Kanuspezialisten neue Herausforderung, der bisher vor allem im Drachenboot mit seinem Team erfolgreich war, erfordert nicht nur Kraft und Ausdauer.

Kanusportler Robin Eschbach (rechts) nimmt mit seinem Teamkollegen Michael Schulze aus Berlin am Ausable River Canoe Marathon 2023 teil. | Bild: Ralf Schäuble

Eine Distanz von 192 Kilometern ohne Pause mit einem Kanu auf sich zu nehmen, dürfte für die Allgemeinheit außerhalb jeglicher Vorstellungskraft liegen. Robin Eschbach gesteht, dass es auch für ihn ein echtes Abenteuer mit vielen Unwägbarkeiten auf unbekanntem Terrain ist. „Das ist schon eine Aktion, wie ich sie noch nie so gemacht habe, bei der ich meine Komfortzone vermutlich deutlich verlassen muss“, räumte er vor der Abreise nach Detroit mit einem etwas mulmigen Gefühl ein.

Zur Person Robin Eschbach ist am 28. August 1993 in Rheinfelden geboren und wohnt heute in Bad Säckingen. Der Wassersportler ist seit 23 Jahren mit dem Kanu unterwegs. Seine größten Erfolge sind der Weltmeistertitel über 1000 Meter im Drachenboot bei der Nationen WM 2015, der Weltmeistertitel über 500 Meter bei der Club WM 2018 sowie mehrfache Europa- und Deutsche-Meister-Titel im Drachenboot. Von Beruf ist er Polizist. Als sonstige Sportarten und Hobbys betreibt er Krafttraining, Ski-Langlauf und Bergwandern und reist gerne mit dem Sport um die Welt.

Zehn Tage wird er sich mit seinem Teampartner Michael Schulze aus Berlin in den USA aufhalten. Das Rennen wird in einem Tandemkanu bestritten. Mit dabei ist das Betreuerteam aus Bad Säckingen, das aus Vater Matthias Eschbach – ebenfalls ein erfahrener und erfolgreiche Kanusportler – und Matthias Probst besteht. Von Detroit aus ging es 350 Kilometer nördlich nach Grayling, ein Ort der in der Mitte zwischen dem Michigan- und Huronsee liegt und Startort für den Kanu-Marathon auf dem Ausable River, flussabwärts nach Oscoda, sein wird.

Eschbach mutet sich mit der Tour ein echtes Kontrastprogramm zu. Noch vor drei Wochen war er bei den Deutschen Meisterschaften im Duisburger Hafen mit seinem Drachenboot-Team. Die Distanz: 160 Meter, über die vor allem ein guter Start, mit extremer Explosivität gefragt war. Nun die mehr als 1000-fach längere Strecke.

Dabei sind maximale Ausdauer, extremer Durchhaltewille und die Fähigkeit gefragt, mit den wechselnden Bedingungen und Unwägbarkeiten klarzukommen. „Ja das ist schon ein ziemlicher Spagat, den ich da mache, der unter leistungssportlichen Aspekten ein Widerspruch ist. Aber für mich ist der Sport nicht nur reine Leistung, Platzierung und Medaille, sondern Passion und Leidenschaft auf allen Ebenen, weshalb ich mich gerne immer wieder neuen Herausforderungen stelle“, erklärt der Bad Säckinger das unorthodoxe Rennprogramm.

Dafür hat er in diesem Jahr schon einiges auf sich genommen. Trainiert wird üblicherweise auf dem Rhein zwischen den Kraftwerken Bad Säckingen und Laufenburg. Sei Januar hat er auf dem Wasser schon mehr 2000 Kilometer zurückgelegt, neben Krafttraining an den Geräten und Laufeinheiten. An mangelnder Fitness kann es also nicht scheitern, die Strecke zu bewältigen. Eher die mangelnde Erfahrung könnte ein Problem sein. „Ja das wird sicher ein wesentlicher Punkt sein, in wie weit wir es schaffen dies zu kompensieren.“

Auf der Wettkampfdauer von etwa 17 Stunden kann viel passieren. Körperliche Beschwerden und Materialprobleme sind nur zwei Aspekte. Ein wichtiger Punkt wird die Verpflegung sein. Hierbei das richtige Maß von Kalorien, Flüssigkeitsaufnahme und Verträglichkeit zu finden, ist nicht einfach. Trotzdem hat sich das einzige Deutsche Team das Ziel gesetzt, unter den 111 Teams aus der ganzen Welt unter die besten 30 zu kommen. „Das wäre ein Riesenerfolg.“ Dass das Rennen flussabwärts ausgetragen wird, ist nur bedingt ein Vorteil. Wie im Rhein sind viele Teile durch Kraftwerke aufgestaut, sodass die Fließgeschwindigkeit niedrig ist. Diese Hindernisse müssen mit dem Kanu in der Hand zu Fuß überwunden werden.

Zur Vorbereitung und Akklimatisierung an die Zeit (minus sechs Stunden) und Bedingungen hat das Zweierteam seit der Ankunft in den USA in der vergangenen Woche schon Wettbewerbe bestritten. So einen kurzen Kanu-Marathon über 37 Kilometer. Trotz dem Bruch eines Paddels, was viel Zeit gekostet hat, haben Robin Eschbach und Michael Schulze unter den 97 gestarteten Teams nach 3:05 Stunden Rang 25 belegt. „Das war ein guter Test, der mich zuversichtlich macht, die Herausforderung zu bestehen und das gesteckte Ziel zu erreichen“, sagt der Bad Säckinger über die Generalprobe. Aber ein Gewinn wird das Rennen in den USA so oder so sein. Das Wichtigste für Robin Eschbach ist, neue Erfahrungen und Eindrücke mit an den Hochrhein zu nehmen. Und das ist garantiert der Fall.