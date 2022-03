von Susanne Eschbach

Der Bad Säckinger Sommer wird literarisch. Nach den ersten beiden erfolgreichen Ausstellungen des städtischen Kulturamts im Schloss Schönau, soll im Mai die dritte Wechselausstellung eröffnet werden, das Begleitprogramm dazu beginnt aber schon jetzt. „Unsere Rechnung, das Schloss noch mehr für die Bürger zu öffnen, ist voll aufgegangen“, freut sich Bürgermeister Alexander Guhl über die bisherige Resonanz.

Mit „SÄK 2022. Kennzeichen Literatur“, erwartet die Besucher eine Ausstellung, die nicht nur Erwachsenen, sondern auch Jugendlichen einen Raum bietet, sich selbst und ihre Stadt zu reflektieren. Und das nicht alleine von der historischen Seite, sondern auch künstlerische Aspekte sollen beleuchtet werden. Die Ausstellung setzt sich aus außergewöhnlichen Bildern, spannenden Geschichten und andersartigen Texten zusammen.

Die neue Ausstellung ist eine Kooperation des Tourismus- und Kulturamtes mit dem Verein der Scheffelfreunde. Abgerundet wird sie von einem umfangreichen Begleitprogramm. Obwohl die Ausstellung erst am 1. Mai zu sehen sein wird, beginnt der erste Beitrag des Begleitprogramms bereits am kommenden Samstag, 12. und Sonntag, 13. März, im Trompeterschloss. Im Rahmen einer Schreibwerkstatt befassen sich Schüler mit der Stadt Bad Säckingen und schreiben Geschichten darüber. „Sie sollen uns ihre ganz persönliche Geschichte erzählen“, so Thomas Ays, der Leiter des Tourismus- und Kulturamtes. Den Schülern steht Poetry-Slammerin Leticia Wahl zur Seite. Diese Geschichten werden dann ebenfalls ein Bestandteil der neuen Ausstellung sein. „Wer von den Schülern möchte, darf seine Geschichte auch bei der Vernissage vortragen“, so Martina Kupczynski, die stellvertretende Leiterin des Tourismus- und Kulturamtes.

Anmeldung zur Schreibwerkstatt Für die Schreibwerkstatt am Samstag, 12. und Sonntag, 13. März, im Trompeterschloss sind noch wenige Plätze frei und Kurzentschlossene können sich bis Freitag, 11. März unter tourismus@badsaeckingen.de für den Workshop anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos. „Die Veranstaltung wird von der Baden-Württemberg-Stiftung gefördert“, so Ays weiter.

Der Verein der Scheffelfreunde hat sich zur Unterstützung am neuen Begleitprogramm der 3. Wechselausstellung entschieden, als in Bad Säckingen das neue SÄK-Kennzeichen für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Die eigentlich falsche Schreibweise „SÄK“ statt vielleicht „SÄC“ brachte die Mitglieder auf die Fährte. So beginnt ebenfalls am 1. Mai ein Wettbewerb „für aufmerksame Bildbetrachter und kreative Bildermacher „, wie es der Vorsitzende der Scheffelfreunde, Bernd Crössmann beschreibt.

In einem Flyer, der in den Geschäften und im Tourismus- und Kulturamt ausliegen wird, werden Motive aus Bad Säckingen auch mal seitenverkehrt abgebildet sein. Diese gilt es dann zu entdecken. Gleichzeitig dürfen auch selbst Bad Säckinger Bilder gemacht werden, die dann verlost werden. Und ganz nebenbei erfahren die Teilnehmer dann auch, was es mit der Schreibweise „Säkkingen“ mit zwei K auf sich hat und ob diese wirklich auf das Mittelalter zurückzuführen ist. Dieser Wettbewerb startet am 1. Mai und dauert bis 20. Mai. „Wir wollen uns mit der Ausstellung und dem Begleitprogramm nicht allein die literarisch gebildeten Leute weiterfüttern, sondern an die Allgemeinheit wenden“, so Crössmann.