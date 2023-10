Lange Schlangen an den Einfahrten in Parkhaus oder Tiefgarage könnten in Bad Säckingen bald ein Bild der Vergangenheit sein. Die Schranke an der Zufahrt zur Tiefgarage Kursaal könnte dann durch einen Kennzeichen-Scanner ersetzt werden. Das geht aus einer Beschlussvorlage für den Technischen Ausschuss vor.

Neues System für Parkhäuser notwendig

Bei der Parkhaus GmbH sind derzeit zwei Mitarbeiter für die Wartung und Pflege der Schrankenanlagen sowie die Reinigung der Kassenautomaten zuständig. Besonders aufwendig ist dabei der Notdienst, der rund um die Uhr erreichbar und einsatzbereit sein muss, damit bei Problemen an den Schranken die Autofahrer weiterhin das Parkhaus verlassen können.

Übernahme der Parkhäuser In der kommenden Woche soll sich der Technische Ausschuss des Gemeinderats mit der Übernahme der Parkhaus GmbH durch die Stadt befassen. Diese gehört bisher zu den Stadtwerken und betreibt unter anderem das Parkhaus Lohgerbe. Da die Stadt für die Verbindlichkeiten des Unternehmens aufkommen muss, beläuft sich laut Stadtverwaltung auf einen symbolischen Euro. Die Parkhaus GmbH verfügt derzeit über ein negatives Eigenkapital von 338.840,78 Euro. Durch die Übernahme der GmbH von den Stadtwerken könnte die Stadtverwaltung die Parkgebühren einheitlicher gestalten.

Schrankenloses System soll den Aufwand verringern

Da es für die Stadtwerke schwierig sei, neues Personal für diese Arbeit zu finden, daher könnte, laut der Beschlussvorlage, ein schrankenloses System eingeführt werden. Dieses würde dann mit einer Kennzeichen-Erkennung funktionieren, die die Autos bei der Einfahrt erfassen. Um zu bezahlen, müssten die Autofahrer dann ihr Kennzeichen am Kassenautomat eingeben und bekommen so den genau ermittelten Preis angezeigt. Zusätzlich sollen auch zwei Bildschirme an der Einfahrt installiert werden, die den Autofahren anzeigen, ab wann sie zahlen müssen.

Die Parkgebühren an der Tiefgarage Kursaal zurzeit. | Bild: Stein, Moritz

Bargeldlos bezahlen

Die Stadt setzt künftig auf verstärkt bargeldlose Bezahlsysteme. An den Kassenautomaten soll fast ausschließlich mit Karte bezahlt werden. Dies soll den Wartungs- und Reinigungsaufwand verringern, da die Maschinen derzeit einen besonders großen Pflegeaufwand haben.

Ohne Zahlen wegfahren funktioniert nicht

Wenn ein Autofahrer nicht bezahlt und einfach rausfährt, wird er von den Kameras erneut erfasst und automatisch eine Strafzahlung von 40 Euro eingeleitet. Dies würde dann nicht über das Ordnungsamt laufen, sondern von einem externen Dienstleister übernommen werden. Diese Dienstleistung soll laut einem vorliegenden Angebot bei der Stadt keine Kosten verursachen, da sich das Unternehmen allein über die Mahngebühren finanziert. Die Einnahmen durch die Parkgebühren verbleiben hingegen vollständig bei der Stadt.

So funktioniert Kennzeichenerkennung Beim Einfahren macht die Kamera mehrere Bilder vom Fahrzeug und hinterlegt diese mit einem Zeitstempel. So kann die Zeit minutengenau berechnet werden. Eine künstliche Intelligenz wertet in den meisten Fällen die Pixel auf den Bildern aus und erkennt anhand des Kontrasts und der Form, um welchen Buchstaben oder um welche Zahl es dabei am wahrscheinlichsten handelt. Bei der Ausfahrt passiert das Gleiche und die Bilder werden miteinander sowie dem Rechnungssystem abgeglichen. Laut der Hersteller ist dies datenschutzrechtlich nicht bedenklich, Datenschützer kritisieren jedoch, dass die Kenntlichmachung oft nicht transparent genug ist.

Vorteile aus Sicht der Stadt

Investieren will die Stadt 10.000 Euro in die Kennzeichenerkennung, dadurch entfallen aber Kosten für die sonst üblichen technischen Anlagen wegfallen. In Weil am Rhein gibt es bereits ein Parkhaus, dass mit einem der Systeme läuft, das Bad Säckingen anschaffen möchte. Laut der Hersteller wird aber eine „Einführungsphase“ nötig sein, bis das Konzept von den Autofahrern angenommen wird.

„Wir wollen nichts über den Kopf der GmbH hinweg entscheiden“, sagt Bettina Huber, Kämmerin der Stadt Bad Säckingen. | Bild: Stein, Moritz

Aus Sicht der Stadt hätte das System neben dem Wegfall des Notdiensts weiter Vorteile. So könnte es weniger Müll durch den Wegfall des Parktickets geben, der Ein- und Ausfahrtsverkehr wäre flüssiger und freie Parkplätze könnten besser gekennzeichnet sein.

Tiefgarage Kursaal als Anfang

Auf die Tiefgarage Kursaal könnten auch das Parkhaus Lohgerbe und die Tiefgarage Au-Platz folgen. Dies soll aber erst nach der Übernahme der Parkhaus GmbH von den Stadtwerken erfolgen, meint Bettina Huber, Kämmerin der Stadt Bad Säckingen. „Wir wollen nichts über den Kopf der GmbH hinweg entscheiden“, meint sie. Am kommenden Mittwoch wird sich der Technische Ausschuss eine Empfehlung für den Gemeinderat treffen.