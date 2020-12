von Helmut Kohler

Der Goldene Oktober fand dieses Jahr erst im November statt. Der in Bad Säckingen 18. zu warme Monat in Folge war 1,6 Grad Celsius (°C) zu warm, mit 22 Litern pro Quadratmeter (l/m²) fiel nicht einmal ein Viertel des normalen November-Niederschlages. Die Sonne schien trotz der in Bad Säckingen oft ziemlich trüben letzten Novembertage 27 Stunden über dem Soll.

Bad Säckingen Auch im Herbst 2020 ist es in Bad Säckingen immer noch zu warm Das könnte Sie auch interessieren

Der Start in den letzten Herbstmonat gestaltete sich in Bad Säckingen durch den ehemaligen Hurrikan „Zeta“ mit Zentrum nördlich von Schottland feucht, trüb und mild. Durch die milden Luftmassen aus Spanien verzeichneten wir am 2. November mit 21,1 °C die zweithöchste Novembertemperatur seit Aufzeichnungsbeginn 1997. Die ersten vier Tage fielen 7,8 l/m² Regen, dann sorgten die Hochs „Ramesh“ und „Scott“ ab dem 5. für ruhiges Hochdruckwetter. Das Wetter gestaltete sich bis zur Monatsmitte ganz typisch für Hochdrucklagen im November. In der Nacht bildete sich Nebel und Hochnebel, der sich meist im Laufe des Vormittages auflöste und mit sehr viel Sonnenschein lagen die Temperaturen deutlich über dem Novembermittel.

Bad Säckingen Derzeit erlebt Bad Säckingen wieder das Phänomen des Martinisommers Das könnte Sie auch interessieren

Nach elf niederschlagsfreien Tagen gab es am Abend des 15. durch Tief „Roswitha“ den ersten Regen. Nach diesem Martinisommer fielen in der ersten 4,6 °C zu warmen Novemberhalbzeit mit 11,2 l/m² erst zwölf Prozent des normalen November-Niederschlags und die Sonne schien an 50,5 Stunden schon 83 Prozent des Novembersolls. Nachdem die zweite Hälfte mit 2,4 l/m² Regen startete, setzte sich Zwischenhoch „Thodo“ mit einer warmen südwestlichen Strömung durch und sorgte bei überdurchschnittlichen Temperaturen für einige Sonnenscheinstunden.

Bad Säckingen Der goldene Oktober machte in diesem Jahr seinem Namen nicht alle Ehre Das könnte Sie auch interessieren

Nach diesem Zwischenhoch sorgte Ex-Hurrikan „Eta“ am 19. und 20. November, begleitet von milder Subtropikluft, mit 8,4 l/m² für den letzten Regen des Monats. Im Laufe des 20. November wurden die milden Luftmassen von der einfließenden polaren Luft verdrängt, wodurch wir am 20. um 23.50 Uhr mit minus 0,2 °C den ersten Frost in diesem Herbst bekamen. Die verantwortlichen Hochs „Udo“ und „Valentin“ sorgten bis zum Monatsende für ruhiges, unspektakuläres und typisch temperiertes Novemberwetter. Nach einer sternenklaren Nacht hatten wir am 22. mit –2,2 °C die tiefste Novembertemperatur.

Der Autor Helmut Kohler, Hobbymeteorologe aus Schwörstadt, zeichnet seit 1997 die Wetterdaten am Hochrhein auf. Dazu hat er zwei eigene Wetterstationen. Zusätzlich betreut er auch die Wetterstation im Bad Säckinger Kurgebiet. Für den SÜDKURIER gibt Kohler in regelmäßigen Abständen einen Einblick in seine Wetterstatistik und wagt ab und zu auch eine Vorhersage. Die Daten seiner Wetterstation sind hier nachzulesen.

Die letzten vier Novembertage lag Bad Säckingen wie so oft bei herbst- und winterlichen Hochdruck-Inversionswetterlagen unter einer dichten Hochnebeldecke, wodurch die Tagestemperaturen nur auf 1,5 bis 3 °C anstiegen. Der zügige „Fricktäler“ sorgte jedoch für eine gefühlte Temperatur, die deutlich im Minusbereich lag.