von Susanne Eschbach

Im Alter von 84 Jahren ist Gabriele Forstmeyer verstorben. Als ältestes von vier Kindern des Konditormeisters Heinrich Stocker und dessen Ehefrau Emma, ist Gabriele Forstmeyer am 20. Juni 1936 in Bad Säckingen geboren worden. „Wie es damals üblich war, hat sie schon als Kind viel mitgearbeitet in der Konditorei und den beiden Cafés Stocker in der Altstadt, dem heutigen Reformhaus und am Bahnhofplatz“, erzählt Frank Forstmeyer, der jüngste Sohn der Verstorbenen. Das damalige „Café Stocker“ am Bahnhof ist inzwischen einem Neubau gewichen, wo heute das „Café Heinritz“ untergebracht ist.

Gabriele Stocker besuchte die Säckinger Handelsschule und heiratete 1957 den Fotografenmeister Rolf Forstmeyer, dessen Geschäft sich direkt neben dem „Café Stocker“ befunden hatte. Von dieser Zeit an arbeitete sie im Geschäft ihres Mannes mit, auch als 1958, 1960 und 1961 die Kinder Volker, Ines und Frank geboren worden sind. In ihrer aktiven Zeit haben Gabriele und Rolf Forstmeyer insgesamt 57 Lehrlinge ausgebildet, die auch regelmäßig im Haushalt mitgegessen haben.

„Unsere Mutter war sehr beliebt wegen ihrer mütterlichen und fürsorglichen Art und die Kontakte zu den ehemaligen Lehrlingen hielten lange Jahre“, erinnert sich Frank Forstmeyer. Ihrem Mann Rolf hat sie geschäftlich und in der Familie den Rücken für seine engagierten, ehrenamtlichen Tätigkeiten freigehalten. Unter anderem war Rolf Forstmeyer über 30 Jahre als Vorsitzender des Automobilclubs und als Renn- und Organisationsleiter der Eggbergrennen tätig. Sie selbst arbeitete aktiv beim Roten Kreuz mit.

„Sie half bis fast zuletzt bei jedem Blutspendetermin in Säckingen und auch bei Blutspendeaktionen in der Region“, so Forstmeyer. Sie arbeitete bei Basaren mit, sie war als Betreuerin von mehrtägigen Seniorenausflügen in den Schwarzwald mit dabei und bei den Gewerbefrauen. „Ihre Strick- und Häkelarbeiten waren überall geschätzt und so ziemlich jedes Neugeborene, von dessen Geburt sie wusste, erhielt Mamas berühmte gestrickte und gehäkelte Babyschühchen“, erzählt der jüngste Sohn. 2014 starb Rolf Forstmeyer.

Als das Ehepaar Forstmeyer 1995 in den Ruhestand gegangen ist, hat Fotografenmeisterin Stefanie Risse das Geschäft übernommen. Auch sie ist ein ehemaliger Lehrling der Forstmeyers. „Unsere Eltern waren sehr glücklich, dass Stefanie Risse das Geschäft übernommen hat“, weiß Frank Forstmeyer. Bis zuletzt hat Gabriele Forstmeyer den eigenen Haushalt geführt. Sie hinterlässt drei Kinder, fünf Enkelkinder und zwei Urenkel. Die Verabschiedung von Gabriele Forstmeyer findet coronabedingt im engsten Kreis statt.