Gleich zwei Jubiläen standen am Wochenende im Vordergrund: 450 Jahre Holzbrücke und 50 Jahre Brückenfest in Bad Säckingen. Wenn das mal nicht Grund zum Feiern ist.

Traumhafte Kulisse: Die Lichtinstallation „City Lights“ sorgte nach Einbruch der Dunkelheit für stimmungsvolles Ambiente. | Bild: Anna-Lena Lauber

Und das wurde in der Trompeterstadt am Festwochenende gleich drei Tage lang auch ausgiebig getan.

Gut besucht: Die Bierbänke auf dem Münsterplatz waren dauerhaft besetzt. | Bild: Anna-Lena Lauber

Von Livemusik und Tanzvorführungen bis hin zu kulinarischen Genüssen aus aller Welt – für jeden Geschmack war etwas geboten.

Fest mit internationalem Flair

Der Name der Veranstaltung, die bereits ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel hat, ist da Programm: Ein Fest, das Brücken schlägt – nicht nur über den Rhein, sondern auch zwischen Menschen und Kulturen. Am Wochenende wurde abermals spürbar, dass kultureller Austausch und Zusammenarbeit mit den Partnerstädten in Bad Säckingen großgeschrieben wird.

Ausgelassene Stimmung im Innenhof des Rathauses: Hier brachte Carmelo D´Amore bei Santeramo mit italienischen Melodien das ein oder andere Tanzbein zum Schwingen. | Bild: Anna-Lena Lauber

Zahlreiche Vereine, ob örtlich ansässig, aus Stein in der Schweiz oder die Freundeskreise der Schwesterstädte sorgten gemeinsam für das leibliche Wohl der Besucher.

Ausgelassene Stimmung im Innenhof des Rathauses: Hier brachte Carmelo D´Amore bei Santeramo mit italienischen Melodien die Besucher zum Tanzen. | Bild: Anna-Lena Lauber

Das Fest Das Brückenfest heißt zwar Brückenfest, gefeiert wird es aber rund um den Münsterplatz. Die namensgebende Holzbrücke zwischen Bad Säckingen und dem schweizerischen Stein wird in diesem Jahr 450 Jahre alt, und auch das Fest, dem die Brücke ihren Namen gab, feiert Jubiläum. Es fand 1973, also vor 50 Jahren, erstmals statt. Veranstalter sind Pro Bad Säckingen und die Bad Säckinger Vereine.

Dynamische Tänze und sportliche Fitnesseinlagen: Songüls Fitnessgruppe heizte ordentlich ein. | Bild: Anna-Lena Lauber

Mit Vielfalt glänzte auch das das Rahmenprogramm der Feier. Der Münsterplatz war wie an jedem Brückenfest ein Ort der Begegnung und der Freude mit vielen musikalischen Darbietungen.

Einer der Höhepunkte des Wochenendes: Die Band Sameday rockte am Samstagabend die Bühne. | Bild: Anna-Lena Lauber

Von Popmusik der Band 7Sins am Freitagabend über Konzerte der Band New Phönix, der Musikschule Musäk, der Big Band des Scheffel-Gymnasiums und der Musiker Carmelo D‘Amore und der Band Sameday am Samstag bis hin zu zünftiger Blasmusik der örtlichen Musikvereine am Sonntag – für Jede und Jeden wurde etwas Passendes geboten.

Für Gänsehaut beim Publikum sorgte Singer-Songwriter Jeremias Wendt am Samstagabend. Mit Covern und eigenen Songs begeisterte er die Anwesenden. | Bild: Anna-Lena Lauber

Die Tanzflächen waren beinahe durchgehend gefüllt. Diverse Tanz- und Fitnessgruppen sowie Märchenzelt und Zauberer rundeten das Festprogramm ideal ab.

Zwei Besonderheiten gab es in diesem Jahr

„Ich bin total begeistert“, bilanzierte Elisabeth Vogt, Vorsitzende vom Verein Pro Bad Säckingen, der die Veranstaltung hauptverantwortlich organisierte am Sonntagmittag. „Besser hätte es nicht laufen können, es war so viel los wie seit Jahren nicht mehr“, freute sich die Vorsitzende. Stimmung, Wetter und Programmpunkte waren tadellos.

Mit dem traditionellen Fassanstich am Freitagabend eröffnete Bürgermeister Alexander Guhl zusammen mit Elisabeth Vogt vom Verein Pro Bad Säckingen das Brückenfest. | Bild: Anna-Lena Lauber

Das Besondere am diesjährigen Brückenfest? „Dieses Jahr haben wir mit dem Rathausplatz einen neuen Platz dazubekommen“, erzählte Elisabeth Vogt. Das heißt noch mehr Platz, um ausgiebig zu feiern.

Bürgermeister Alexander Guhl eröffnete das Festwochenende am Freitagabend zusammen mit dem Trompeter von Säckingen, Heinz Blum. | Bild: Anna-Lena Lauber

Außerdem wurde ein besonderes Spektakel geboten, das für eine traumhafte Kulisse sorgte: „Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal die City Lights in Aktion“, so die Vorsitzende. Diese tauchten die Fassaden des Münsters und der Altstadthäuser nach Einbruch der Dunkelheit in farbenfrohes Licht.

Zahlreiche Vereine versorgten Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten. Hier: Annette Bubeck, Christian Denz und Therese Schwerz (von links) vom Freundeskreis Purkersdorf. | Bild: Anna-Lena Lauber

Begeisterung pur

Besucher, Veranstalter und auch die Showacts waren sich einig: Die Stimmung am Wochenende war phänomenal. „Sie waren das beste Publikum, das wir je hatten“, lobte beispielsweise die Band New Phönix, die am Samstagmittag auf der Bühne stand.

Und auch ein Besucher schloss sich der Anerkennung an und brachte es auf den Punkt: „Die Stimmung ist einfach bombastisch.“