Zusammen mit Hebamme Anne Glöckler, die ihre Praxis in Bad Säckingen betreibt, hat die Stadt als stillfreundliche Kommune einen Plan gestaltet, der Eltern mögliche Orte zum Stillen, Wickeln und Spielen aufzeigt. Am Freitagvormittag stellte Bürgermeister Alexander Guhl mit Elisabeth Vogt, Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung, und Anne Glöckler an einem Infostand vor dem Geschäft Zeitgeist (Rheinbrückstraße), das mit Inhaber Mark Lais selbst ein stillfreundlicher Betrieb ist, das Konzept der Stadt vor. 15 Betriebe heißen Mütter und Väter mit ihren Babys herzlich willkommen. Dazu zählen Restaurants und das Rathaus. Vogt erklärte, die Stadt suche weitere Teilnehmer, die Müttern die Möglichkeit bieten, ihr Baby ungestört und ohne Kaufzwang zu stillen.

Das Stillen in der Öffentlichkeit werde immer noch argwöhnisch betrachtet, besonders wenn die Kinder schon etwas größer sind. Bei ganz kleinen Babys wird es eher akzeptiert, erklärte Glöckler. Dabei sei Stillen das natürlichste von der Welt und das gesündeste für das Kind dazu. Auch im Beruf können gemäß Mutterschutzgesetz Mütter ihre Babys weiter stillen, wobei ihnen bezahlte Stillzeiten von einer Stunde pro Tag zustehen, bis die Babys ein Jahr alt sind. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, einen nutzbaren Raum dafür zur Verfügung zu stellen.

Am Freitag kamen einige Mütter mit ihren Babys und auch schon größeren Kindern am Infostand vorbei und begrüßten Glöckler, die sie vor und nach der Geburt ihrer Kinder in der Praxis aufgesucht hatten und nahmen die Infos, die sie parat hielt, gern mit.

Neben 17 Kinderspielplätzen rund um Bad Säckingen, die es Kindern ermöglichen, sich nach Herzenslust auszutoben, bietet Bad Säckingen die nette Toilette an. Diese Toiletten werden von Restaurants und Geschäften zur Verfügung gestellt. Dafür erhalten sie von der Stadt einen Zuschuss. Die öffentliche Toilette am Bahnhof wurde mit viel Aufwand erneuert und wird regelmäßig sauber gehalten. So kann Alexander Guhl mit Recht auf eine familienfreundliche Stadt Bad Säckingen stolz sein, die weiterhin mit der Unterstützung ihrer Bürger rechnet.