Bad Säckingen vor 3 Stunden Bad Säckingen ist beim Stadtradeln wieder ganz nach vorne gestrampelt Die Zweirad-Teams aus Bad Säckingen haben sich beim WT-Kreisvergleich auch in diesem Jahr wieder spitze geschlagen. 830 Radler fahren in den drei Wochen 131.963 Kilometer

So sehen Sieger aus: Das Stadtradeln hat neue Rekorde erzielt. Die fahrradfreundliche Stadt bewegt 830 Teilnehmer. Alle wurden mit eine Tüte voller „Nettigkeiten rund ums Fahrrad“ prämiert, so Organisator Ralf Däubler. Die drei Erstplatzierten haben noch Eis, freier Eintritt ins Waldbad und in den Hochseilgarten „Hochempor“ überreicht bekommen. | Bild: Gerd Leutenecker