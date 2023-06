Die Stadt Bad Säckingen will ihre Politik näher am Bürger gestalten und hat nun das Konzept vorgestellt, wie das aussehen soll. Am Montagabend konnten sich Bürger über das neue Gremium, bei den Entwicklern des Projekts aus Verwaltung und dem Unternehmen Lebenswerke Stuttgart im Kursaal informieren und Fragen stellen.

Bürgermeister begeistert von Bürgerforum

Guhl zeigte sich begeistert vom neuen Konzept, dass der Gemeinderat einstimmig beschlossen hat. „Jahre lang lag mir das Thema im Magen und es gab keine richtige Lösung“, so der Bürgermeister. Jetzt habe man aber eine „gute Form der Beteiligung“ gefunden und hoffe, dass diese auch mit Fördergeldern unterstützt werde, sagte er weiter. Er sei ein großer Freund der Bürgerräte, denn die Bürger müssten das Gefühl haben, wahrgenommen zu werden.

Das Bürgerforum beruft sich auf die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Bad Säckingen. | Bild: Stein, Moritz

Bundesweit neues Modell für Bürgerbeteiligung

Michael Müller, Diplom Pädagoge und Gründer der Lebenswerke Stuttgart hat bereits Erfahrung mit dem Aufbau von Bürgerbeteiligungsformaten. Für ihn stehe die Transparenz der Prozesse weit oben. Müller spricht von einem bundesweit neuartigen Konzept, das er als „Säckinger-Modell“ bezeichnet und das nun für anderthalb Jahre getestet werden soll. Sabine Wölfle, ehemalige Landtagsabgeordnete und Mitarbeiterin bei Lebenswerke Stuttgart sagt das Projekt solle ein lernendes System sein.

Wer nimmt teil? Es werden 100 Bürger zufällig aus dem Melderegister ausgewählt und angeschrieben. Sollten die Angeschriebenen interessiert sein, können sie Teil des Bürgerforums werden. Bei der Auswahl der sechs bis zehn Gremiumsmitglieder darauf geachtet werden, dass auch Jüngere und Menschen mit Migrationsgeschichte die gleichen Chancen haben. Teil des Gremiums werden auch zwei Experten pro Thema sein, die sich lange mit einem Bereich befassen, beispielsweise auch die ehemaligen Beiräte. Ebenso sollen jeweils zwei Mitglieder des Gemeinderats sowie der Verwaltung an dem Forum teilnehmen.

Eine Grafik zeigt, wie das Bürgerforum aufgebaut werden soll. | Bild: Stein, Moritz

Online-Portal für Ideen der Bürger

Zudem soll es ein Online-Portal geben, in dem Bürger ihre Ideen eintragen können und Unterstützer suchen können. Sollte eine Idee mindestens zehn Unterstützer haben, so soll dieser Vorschlag auch im Gremium diskutiert werden und der Ideengeber auch dort gehört werden. Auch die Möglichkeit für Umfragen könnte es dort geben.

Welche Macht hat das Bürgerforum?

Das Gremium, das einmal im halben Jahr tagen soll, hat nur eine beratende Funktion für den Gemeinderat. Die Ergebnisse des Bürgerforums werden dann im Gemeinderat diskutiert, dieser ist jedoch nicht an die Weisung des Bürgerforums gebunden. Wie genau das Bürgerforum arbeiten wird, soll mit den Mitgliedern erarbeitet werden. Auch ob es einen Mehrheits- oder Konsensbeschluss geben soll, dürfen die Mitglieder selbst entscheiden.

„Das Bürgerforum soll ein Marktplatz der Ideen, der Möglichkeiten, aber auch der Machbarkeit sein.“ Sabine Wölfle, Lebenswerke Stuttgart

Das Bürgerforum solle ein „Schlaglicht auf die Meinung der Bürger sein“, so Christian Heinemann von der Stadtverwaltung. Auch die anwesenden Gemeinderäte hoffen, dass so ein Gremium mehr Durchsetzungskraft ihnen gegenüber habe, als es bei den Beiräten bisher der Fall war.

Modell könne neues Engagement schaffen

Doch das lohne sich, meinen die Experten von Lebenswerke Stuttgart. Immer wieder erleben sie es, dass durch die zufällige Auswahl von Bürgern Menschen ihr Engagement entdecken. Auch könne so bei den Bürgern mehr Verständnis für die Funktionsweise der Verwaltung geschaffen werden.

Sabine Wölfle und Martin Müller stellen sich den Fragen der Anwesenden. | Bild: Stein, Moritz

Nach der Testphase soll evaluiert und entschieden werden, wie es dann weitergeht. Dabei ist jedoch nicht die Quantität entscheidend, sondern in erster Linie die Qualität der Vorschläge, so Wölfle.

Kritische Fragen zum Modell

Doch die Anwesenden haben durchaus auch kritische Fragen zu dem Vorhaben. Die Bedenken reichen von einer befangenen Auswahl der Experten durch das Gremium bis hin zu einer Durchsetzung des Forums durch radikale Kräfte. Müller gibt zu bedenken, dass das Gremium nicht einzelne Mitglieder Experten benennen können, sondern nur das Gremium als Ganzes. Auch sei eine Verinnahmung des Prozesses durch Extremisten unwahrscheinlich, auch das habe die Erfahrung gezeigt.

Wer schlussendlich im Gremium sitzen wird, wird sich in einem halben Jahr bei der ersten Sitzung zeigen. Das Online-Portal soll jedoch bereits früher starten.