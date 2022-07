von Maria Schlageter

Wenn als Startsignal ein Trompetenton ertönt, ist klar: Die Läufer des Bad Säckinger Trompeterlaufs gehen wieder an den Start. Am Donnerstagabend war es nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder soweit und es hätte für das neue Organisationsteam um Holger Ahlers und Roland Sens kaum besser laufen können.

Am Trompeterlauf darf er nicht fehlen: Tim Saller als der Trompeter von Säckingen. | Bild: Maria Schlageter

Rund 1000 Sportler – von jung bis alt, von Profi bis Jogger – wagten sich auf die Strecke durch die Altstadt, wo sich zahlreiche Schaulustige unter lauten Anfeuerungsrufen tummelten.

Video: Maria Schlageter

„Wir sind begeistert“, fiel das erste Fazit von Roland Sens aus, der auch mit seinem Tipp auf den Sieger des Hauptlaufs richtig lag. Omar Tareq aus Laufenburg entschied den Grand Prix über sechs Kilometer in 18 Minuten und 49 Sekunden eindeutig für sich.

An ihm kam keiner vorbei: Nach 18 Minuten und 49 Sekunden rannte Omar Tareq als Gewinner des Grand Prix über die Ziellinie vor dem Münster. | Bild: Maria Schlageter

Einen neuen Rekord konnte er bei hochsommerlichen Temperaturen nicht aufstellen, die Bestmarke von Florian Röser verpasste er um 27 Sekunden.

Teilnehmerzahlen und Gewinner beim Altstadtlauf 2022 Die Teilnehmer 940 Läuferinnen und Läufer schafften es in den verschiedenen Disziplinen ins Ziel. An den Bambini-Läufen (190 Meter und 570 Meter, Schülerläufe über 1190 Meter) nahmen 441 Kinder teil, an den Jugendläufen (3190 Meter) waren es 59 Läufer zwischen 13 und 20 Jahren. 116 Läufer rannten die Staffel (vier Mal 1000 Meter), 214 Jogger (4190 Meter) nahmen am Fitness-Lauf teil und der Grand Prix (6190 Meter) ging mit 110 Zieleinläufen zu Ende. Die Sieger der Staffel Frauen: Vivienne Beierl, Katharina Ücker, Aline Schmidt und Laura Tonne (16,51 Minuten).

Herren: Valentin Oblupin, Tim Ruhloff, Julius Heinemann und Valentin Götte (12,4 Minuten).

Mixed: Armin Teubler, Elina Lächele, Lena Barczay und Cheyenne Lang (13,53 Minuten). Sieger Fitness-Lauf Frauen: Emilia Montalbano (19,08 Minuten), Jessica Kramer (19,18 Minuten) und Fancesca Schoger (19,29 Minuten)

Herren: Vassili Kraus (14,31 Minuten), Andreas Böhler (15,04 Minuten) und Jürgen Hilpert (15,28 Minuten). Sieger Grand Prix Frauen: Michaela Gertis (24,34 Minuten), Lena Wagner (25.08 Minuten) und Tanja Saretzki (25,48 Minuten).

Herren: Omar Tareq (18,49 Minuten), Julian Beuchert (19,01 Minuten) und Lukas Borghardt (19, 41 Minuten).

Es war in manchen Augen vielleicht schon ein bisschen verrückt, nach einem so heißen Tag noch rennen zu wollen. Aber es geht beim Trompeterlauf nicht darum, sich zu quälen. Die Idee dahinter ist, die Begeisterung für Sport und Bewegung auf einer großen Bandbreite zu vermitteln.

Bei heißen Temperaturen sorgten die Veranstalter für genügend Wasser für alle Läufer, aus der Trinkflasche genauso wie aus der Brause zum Abkühlen. | Bild: Maria Schlageter

Dafür steht das Fitness-Rahmenprogramm mit Songül Yildirim genauso wie die Geschichten der einzelnen Läufer. „Ich laufe, um gesund zu bleiben. Mittlerweile ist es eine Qual – wofür ich früher 30 Minuten gebraucht habe, brauche ich jetzt eine halbe Stunde“, scherzte Herbert Isele vor seinem Start. Im November wird er 80 Jahre alt, vom Laufen hält ihn das Alter nicht ab.

Laufen hält fit: Herbert Isele aus Albbruck war 79 Jahren der älteste Teilnehmer des Trompeterlaufs. | Bild: Maria Schlageter

Neben dem was auf der Strecke stattfand, war Trompeterlauf – ehemals Altstadtlauf – ein sportliches Spektakel, das die gesamte Innenstadt ausfüllte. Die Rennen und die vielen Stände rund um den Münsterplatz, wo auf der Hauptbühne auch die Siegerehrungen stattfanden, brachten ein Flair zwischen Volksfeststimmung und Wettkampffieber.

Die Schnellsten des Abends: Die Teilnehmer des Gran Prix über sechs Kilometer wurden auch in den einzelnen Altersklassen prämiert, unter anderem Helmar Burkhart, Initiator der Laufveranstaltung (rechts auf dem Podest). | Bild: Maria Schlageter

Außer zwei kurzen Verzögerungen durch Rettungseinsätze, verlief die Veranstaltung angesichts der kurzen Vorbereitungszeit nach Plan. Mit 150 freiwilligen Helfern im Rücken, fiel die Bilanz der Macher Holger Ahlers und Roland Jens positiv aus – ebenso wie die des früheren Organisators Helmar Burkhart, der nun selbst am Lauf teilnahm und in seiner Altersklasse über 70 prompt der Schnellste war.