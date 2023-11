Bad Säckingen ist der attraktivste Standort für Top-Unternehmen am gesamten Hochrhein – so zeigt es das aktuelle Standortranking Deutschland des Informationsnetzwerkes „Die Deutsche Wirtschaft“ (DDW). Mit einem bundesweiten Rang von 373 belegt Bad Säckingen in den Landkreisen Lörrach und Waldshut den vordersten Platz. Doch wie genau funktioniert das Standortranking und wie aussagekräftig ist es? Wir haben die Wirtschaft vor Ort gefragt.

Die Deutsche Wirtschaft Die Deutsche Wirtschaft (DDW) ist ein unabhängiges Informationsnetzwerk, das die Öffentlichkeit über eine Vielzahl von wirtschaftlichen Themen informiert. Ein Schwerpunkt der DDW ist die Durchführung verschiedener Wirtschaftsrankings, wie etwa des Standortrankings. Außerdem vergibt die DDW jährlich den Wirtschaftspreis „Innovator des Jahres“ an Unternehmen oder Einzelpersonen.

Bad Säckingen im Standortranking

Das Standortranking listet Orte in Deutschland nach ihrer Bedeutung für Unternehmen auf. Veranstalter ist das Informationsnetzwerk DDW, welches das Standortranking nach Angabe von Geschäftsführer Michael Oelmann seit 2017 durchführt. Im aktuellen Standortranking landet Bad Säckingen deutschlandweit auf Rang 373 von 4073 Rängen insgesamt.

Blick auf Bad Säckingen: Im Vordergrund ist deutlich das Industriegebiet Trottäcker zu sehen, in dem auch die Firmen Grießhaber und Geiger Textil ansässig sind. Diese beiden werden als Top-Unternehmen in Deutschland gerankt. | Bild: Erich Meyer

Dabei wurde die Stadt von der Öffentlichkeit durchschnittlich mit der Note 2.42 bewertet. Zudem identifizierte die DDW sieben Top-Unternehmen in Bad Säckingen. Bei diesen sieben Unternehmen handelt es sich nach Angabe der DDW um die Franke GmbH, die Otto Suhner GmbH, die Vita Zahnfabrik, die Grieshaber Logistics Group AG, Gottstein GmbH Automobile/Motorräder, die Geiger Textil GmbH sowie die May GmbH.

Im Vergleich zum letzten Ranking verbesserte sich Bad Säckingen um vier Plätze. Wie es konkret zu der Verbesserung im Ranking kam, ist laut DDW-Pressesprecherin Christin Cheung schwer zu sagen, da sehr viele Faktoren die Platzierung beeinflussen.

Das sagen die Unternehmen zum Wirtschaftsstandort Bad Säckingen

Teilen die Unternehmen vor Ort die positive Bewertung des Standortrankings? „Wir sind sehr zufrieden mit dem, was von der Stadt geboten wird“, so Jochen Geiger, einer der Inhaber von Geiger Textil. Bad Säckingen habe Geiger Textil immer unterstützt, beispielsweise wenn es um Baugenehmigungen ging. Aber auch die direkte Nähe zur Schweiz ist laut Jochen Geiger ein großer Vorteil für das Unternehmen. Denn das Geschäft bestehe heute zu 50 Prozent aus Schweizer Kunden.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem, was von der Stadt geboten wird“ – Jochen Geiger, gemeinsam mit Thomas Geiger Inhaber von Geiger Textil. | Bild: Linke, Frank

Verbesserungspotenzial sieht Jochen Geiger hingegen bei der Verfügbarkeit von Fachkräften in Bad Säckingen: „Die Stadt sollte mehr tun, um gute Fachkräfte zu werben. Ansonsten bleibt das am Unternehmen hängen.“ Sein Vorschlag: Vielleicht könnten Stadt und Unternehmen in dem Bereich enger zusammenarbeiten.

Grenznähe zur Schweiz ist ein Vorteil

Auch für die Grieshaber Logistics Group ist die Grenznähe zur Schweiz ein bedeutender Vorzug, wie uns Pressesprecherin Andrea Genswein auf Anfrage mitteilte. „Das bedeutet für uns als ortsansässiges Unternehmen, dass wir in die sogenannte Nahzone fallen und wir den Bad Säckinger Zoll auch für den Warenverkehr nutzen können“, erklärte Genswein. Außerdem schätze das Unternehmen das Einzugsgebiet der Stadt. Die Arbeitnehmer aus der Umgebung würden sich sowohl mit der Region Hochrhein und Hotzenwald als auch mit der Grieshaber Logistics Group stark identifizieren.

Kritisch sei für das Unternehmen laut Andrea Genswein allerdings die fehlende Integration in ein Nahwärmenetz sowie die Infrastruktur der Stadt. Insbesondere eine Autobahnanbindung wäre für das Unternehmen vorteilhaft.

Wie kann sich Bad Säckingen weiter verbessern?

Auch Elisabeth Vogt von der Wirtschaftsförderung der Stadt Bad Säckingen sieht Probleme in der Infrastruktur: „Ohne Autobahn wird es schwierig, also die sollte kommen.“ Mit dem Ergebnis des aktuellen Standortrankings sei sie aber erstmal sehr zufrieden.

„Mit dem Ergebnis bin ich erstmal sehr zufrieden“ – Elisabeth Vogt, Wirtschaftsförderung der Stadt Bad Säckingen. | Bild: Susanne Eschbach

Um Bad Säckingen als Wirtschaftsstandort zukünftig weiter zu verbessern ist laut Elisabeth Vogt unter anderem ein regelmäßig stattfindendes Unternehmensfrühstück geplant. Hierbei soll ein Moderator über ein aktuell wichtiges Thema sprechen und die Unternehmen die Möglichkeit bekommen, sich untereinander in Bad Säckingen besser zu vernetzen.

So funktioniert das Standortranking

Die Platzierung im Standortranking beruht nach Angaben der DDW maßgeblich auf zwei Faktoren: Auf der Anzahl und Art der Top-Unternehmen am Standort und auf einer individuellen Standort-Benotung.

Die sogenannten Top-Unternehmen werden dabei von der DDW auf Basis von mehreren Bewertungskriterien identifiziert und in verschiedene Kategorien, wie beispielsweise „Die Deutschen Weltmarkführer“ oder die „10.000 wichtigsten Mittelstandunternehmen“, eingeteilt. Aktuell zählt die DDW 25.116 Unternehmen in Deutschland zu den Top-Unternehmen.

Die individuelle Standort-Benotung hingegen ergibt sich laut der DDW aus einer öffentlichen Bewertung von sieben Standortaspekten durch die Bewohner des jeweiligen Standortes. Dabei können die sieben Kategorien Infrastruktur, Flächenangebot, Arbeitsmarkt, Wirtschaftsnetzwerk, Wirtschaftsförderung, Verwaltung sowie Lebensqualität mit einer Note von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) bewertet werden.

Wie aussagekräftig ist das Ranking?

Bei der öffentlichen Bewertung lässt sich laut DDW-Geschäftsführer Michael Oelmann allerdings nicht feststellen, wie viele Menschen abgestimmt haben. Sicher sei nur, dass mindestens fünf Bewertungen eingegangen sind, da bei weniger Bewertungen keine Durchschnittsnote gebildet wird. Dies ist beispielsweise bei der Stadt Waldshut der Fall: Hier liegt im Ranking keine individuelle Standort-Benotung vor.

Auffällig im Ranking ist zudem, dass Städte wie Waldshut trotz deutlich mehr Top-Unternehmen schlechter im Ranking abschneiden als Bad Säckingen. So hat Waldshut laut der DDW 13 Top-Unternehmen am Standort. Auf unsere Nachfrage erklärte Michael Oelmann, dass die Formel zur Berechnung des Rangs im Standortranking „sehr komplex“ sei. So würde nicht nur die Anzahl der Top-Unternehmen einen Einfluss auf den Rang der Städte nehmen, sondern vor allem die Art der Unternehmen und der jeweilige Umsatz. Dabei wirke sich ein Weltmarktführer am Standort beispielsweise positiver auf den Rang aus, als ein Unternehmen aus der Kategorie beste Mittelständler. Auch das Vorhandensein einer individuellen Bewertung nehme einen positiven Einfluss auf die Platzierung, so Oelmann.