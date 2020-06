von sk

Ein sieben Monates altes Mädchen war am Montag, 15. Juni , in Bad Säckingen versehentlich in einem Pkw eingeschlossen. Die Mutter hatte den Wagen kurz nach 12 Uhr verschlossen. Das Auto verfügte über ein schlüsselloses Zugangssystem. Obwohl der Zündschlüssel noch im Innenraum lag, ließ sich der Wagen nicht mehr öffnen. Über die Polizei wurde eine Werkstatt informiert. Allerdings wurde das kleine muntere Mädchen im Auto plötzlich verdächtig ruhig, weshalb ein Seitenscheibe eingeschlagen und sie aus dem Auto geholt wurde. Langsam reagierte das Baby wieder. Der verständigte Rettungsdienst untersuchte das Mädchen. Sie hatte die Strapazen unversehrt überstanden.