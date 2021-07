Nachdem es nach dem EM-Viertelfinale der Italiener am vergangenen Freitag zu unschönen Zwischenfällen in der Innenstadt kam, bei denen auch ein Polizeibeamter verletzt wurde, hatte die Polizei ihre Einsatzkräfte für das Halbfinale am Dienstagabend nochmals verstärkt. Der Jubel in der Nacht zu Mittwoch war groß als klar war, dass die Italiener ins Finale einziehen. Doch dieses Mal blieb es beim friedlichen Feiern.

Die Innenstadt von Bad Säckingen verwandelte sich in ein italienisches Fahnenmeer mit lautem Jubel. Allerdings wurden auch dann wieder einige Feuerwerke abgeschossen wie folgende Videos eindrücklich zeigen. „Bis auf das vereinzelte Abbrennen der Feuerwerkskörper wurden bislang keine weiteren Zwischenfälle bekannt“, so Polizeipressesprecher Mathias Albicker.

Video: Catia Lorusso

Video: Catia Lorusso

Es gab einen 30-minütigen Autokorso mit rund 80 Fahrzeugen, der von circa 300 feiernden Fans begleitet wurden, wie Albicker berichtet.

Video: Catia Lorusso

Danach habe sich die Menge vor den Beck-Arkaden versammelt. Lauter Fangesang ist in folgendem Video zu hören:

Video: Catia Lorusso

Hüpfen, Jubeln, Tröten – all das gehörte zum Jubel der Fans.

Video: Catia Lorusso

Der ein oder andere Einwohner mag vom Hup-Konzert, den lauten Fangesängen und den schrillen Tönen der Tröten namens Vuvuzela wach geworden sein. Denn es war bereits nach Mitternacht als die Italiener mit dem Elfmeter-Schießen die Mit-Favoriten Spanien bezwangen. Dass sie vom Lärm wach wurden, berichten einige der Anwohner in den sozialen Netzwerken. Beschwerden der Anwohner seien aber bei der Polizei keine dokumentiert, so Albicker. Doch laut waren die Fans – ein Schweizer Bürger schrieb im sozialen Netzwerk Facebook, dass er das Hupen sogar bis über den Rhein gehört habe.

Bild: Catia Lorusso

Zeugen gesucht

Von den Vorfällen beim Autokorso am vergangenen Freitag nach dem EM-Spiel Italien gegen Belgien sucht die Polizei immer noch nach weiteren Zeugen sowie Bild- und Videoaufnahmen (Kontakt 07761 934-0).