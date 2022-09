Nach zwei Jahren Zwangspause ist es nun endlich wieder soweit: Auf der legendären Rennstrecke am Eggberg versammeln sich wieder seltene und wertvolle Zeugen der Automobilgeschichte. Bei der Eggberg Klassik am 17. und 18. September werden etwa 150 Fahrzeuge an den Start gehen und versuchen, die Bergstrecke viermal in möglichst gleicher Zeit hinaufzufahren. Hierbei kommt es nicht darauf an, Höchstgeschwindigkeiten zu erzielen: Gewinner ist, wer in seinen Läufen die geringste Zeitdifferenz hat.

Bild: Rank, Marion

Zur Geschichte der Bergrennen Das erste Eggbergrennen fand am 13. Juli 1913 statt. Absolute Höhepunkte in der Geschichte des Eggbergrennens waren die Jahre 1947 und 1948, als riesige Zuschauermassen die Strecke säumten und Fahrer wie Schorsch Meier, Hans Stuck und Karl Kling bewunderten. Neben berühmten Fahrern waren auch große Marken am Start: Bugatti, BMW, Veritas, Cisitalia, Maserati, MG und Alfa Romeo. Damals starteten auch letztmalig Motorräder wie BMW, NSU, Horex, Rudge und viele andere. Von 1967 bis 1988 veranstaltete der Automobilclub Säckingen bzw. Bad Säckingen dann wieder die Bergrennen, auf denen nahezu jedes Jahr Rekorde gebrochen wurden.

Das Fahrzeugfeld wird laut Ankündigung der Veranstalter aus 14 Vorkriegswagen, 17 Formel-und Rennsport Fahrzeugen, 51 Fahrzeugen bis zum Baujahr 1969 und noch vielen weiteren Fahrzeugen aus den Jahren 1970 bis 1988 bestehen.

Bild: Rank, Marion

Fahrzeugparade schon am Freitag auf dem Münsterplatz

Bereits am Freitag, 16. September, ab 14 Uhr kann ein Großteil der Fahrzeuge kostenlos auf dem Münsterplatz bei der Fahrzeugabnahme besichtigt werden. Ein Sprecher wird hierbei über Details der Fahrzeuge und auch über die Fahrer informieren.

Bild: Rank, Marion

Zeitplan und Preise Am Samstag, 17. September, wird der Trompeter von Säckingen um 10.30 Uhr die Veranstaltung eröffnen und es beginnt mit dem sogenannten Besichtigungslauf, bei dem die Fahrer die Strecke kennenlernen können.

Am Sonntag, 18. September, fällt die Startflagge um 9.30 Uhr und nach Beendigung aller Wertungsläufe findet gegen ca. 17 Uhr die Siegerehrung im Schlosspark statt. Die Eintrittspreise betragen am Samstag 8 Euro und am Sonntag 10 Euro, es gibt auch ein Kombiangebot Samstag und Sonntag für 15 Euro. Zuschauer unter 15 Jahren sind frei. Weitere Infos unter , 17. September, wird der Trompeter von Säckingen um 10.30 Uhr die Veranstaltung eröffnen und es beginnt mit dem sogenannten Besichtigungslauf, bei dem die Fahrer die Strecke kennenlernen können., 18. September, fällt die Startflagge um 9.30 Uhr und nach Beendigung aller Wertungsläufe findet gegen ca. 17 Uhr die Siegerehrung im Schlosspark statt. Die Eintrittspreise betragen am Samstag 8 Euro und am Sonntag 10 Euro, es gibt auch ein Kombiangebot Samstag und Sonntag für 15 Euro. Zuschauer unter 15 Jahren sind frei. Weitere Infos unter www.eggberg-klassik.de

Auch die Fahrer und Beifahrer stehen den Besuchern während der ganzen Veranstaltung zu Benzingesprächen zur Verfügung. Durch das vom Automobilclub Bad Säckingen 2015 neu eingeführte Veranstaltungskonzept sind immer mindestens die Hälfte der Fahrzeuge frei zugänglich im Fahrerlager zu besichtigen.

Zertifikat belegt CO 2 -Neutralität

Und die Veranstalter sind sich auch der Verantwortung gegenüber unserer Umwelt bewusst. In diesem Jahr fahren alle Teilnehmerfahrzeuge CO2-frei. Die An- und Abreise und die Fahrten am Berg wurden mit einem wertvollen Baumprojekt kompensiert.

ADAC unterstützt die Veranstalter

„Wenn nun seit 2015 die Eggberg Klassik stattfindet, dann nur weil der Automobilclub auf die langjährigen Organisatoren der historischen Eggbergrennen von 2005 bis 2012 zählen kann“, so die Veranstalter. Hubert Hottinger und Peter Plitz haben sich wieder bereit erklärt, die vielfältigen Organisationsaufgaben wie Streckenposten, Abschleppwagen, Absperrungen etc. zu übernehmen. Auch Karl Wolber vom ADAC Südbaden unterstütze den Automobilclub tatkräftig. So sei die Veranstaltung ein Zusammenspiel von vielen Personen, die im Hintergrund wirken, um Fahrern und Publikum eine schöne und interessante Veranstaltung zu bieten.